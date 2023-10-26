Путін діє подібно до Адольфа Гітлера – глава Сенату парламенту Чехії

Було дуже великою помилкою у 2008 році, коли Путін робив те, що й робив в Абхазії в Грузії, і потім у 2014 році, коли він прийшов до Криму й також приховано вступив до Луганська та Донецька, а ми не дали адекватної реакції. І тому, коли 2022 року приїхали російські танки на територію України, ми побачили, що Путін діє подібно до Адольфа Гітлера.