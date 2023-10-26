Путін діє подібно до Адольфа Гітлера – глава Сенату парламенту Чехії
Було дуже великою помилкою у 2008 році, коли Путін робив те, що й робив в Абхазії в Грузії, і потім у 2014 році, коли він прийшов до Криму й також приховано вступив до Луганська та Донецька, а ми не дали адекватної реакції. І тому, коли 2022 року приїхали російські танки на територію України, ми побачили, що Путін діє подібно до Адольфа Гітлера.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, Гитлер, путін, Чехия;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 12:05;
Кореспондент Мілош Вистрчіл, голова Сенату парламенту Чехії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Було дуже великою помилкою у 2008 році, коли Путін робив те, що й робив в Абхазії в Грузії, і потім…".