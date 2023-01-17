Електрику повернули 90% жителів деокупованої Харківщини – Синєгубов
Електропостачання вже поновили 90% абонентів на деокупованих територіях Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов за підсумками апаратної наради.
За його словами, ведеться робота щодо збільшення фінансування “Харківобленерго” у зв’язку з тим, що “енергетики виконують величезний обсяг робіт”.
Синєгубов розповів, що найближчим часом регіон отримає близько сотні генераторів для нових “пунктів незламності”. Їх передасть американський благодійний фонд.
Також голова ОВА розповів про гуманітарну допомогу. За його словами, обладміністрація відправила на деокуповані території майже 3,7 тисячі тонн продуктів і 300 тисяч продуктових наборів.
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“Продовжується робота з мережевими супермаркетами, щоб забезпечувати людей найнеобхіднішим”, – додав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 18:04;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Електропостачання вже поновили 90% абонентів на деокупованих територіях Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов за підсумками апаратної наради.".