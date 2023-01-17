Электричество вернули 90% жителей деоккупированной Харьковщины — Синегубов
Электроснабжение уже восстановили 90% абонентам на деоккупированных территориях Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов по итогам аппаратного совещания.
По его словам, ведется работа по увеличению финансирования «Харьковоблэнерго» в связи с тем, что «энергетики выполняют огромный объем работ».
Синегубов рассказал, что в ближайшее время регион получит около сотни генераторов для новых «пунктів незламності». Их передаст американский благотворительный фонд.
Также глава ОВА рассказал о гуманитарной помощи. По его словам, обладминистрация отправила на деоккупированные территории почти 3,7 тысячи тонн продуктов и 300 тысяч продуктовых наборов.
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«Продолжается работа с сетевыми супермаркетами, чтобы обеспечивать людей самым необходимым», — добавил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 18:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электроснабжение уже восстановили 90% абонентам на деоккупированных территориях Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов по итогам аппаратного совещания.".