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Электричество вернули 90% жителей деоккупированной Харьковщины — Синегубов

Общество 18:04   17.01.2023
Елена Нагорная
Электричество вернули 90% жителей деоккупированной Харьковщины — Синегубов Фото: Олег Синегубов

Электроснабжение уже восстановили 90% абонентам на деоккупированных территориях Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов по итогам аппаратного совещания.

По его словам, ведется работа по увеличению финансирования «Харьковоблэнерго» в связи с тем, что «энергетики выполняют огромный объем работ».

Синегубов рассказал, что в ближайшее время регион получит около сотни генераторов для новых «пунктів незламності». Их передаст американский благотворительный фонд.

Также глава ОВА рассказал о гуманитарной помощи. По его словам, обладминистрация отправила на деоккупированные территории почти 3,7 тысячи тонн продуктов и 300 тысяч продуктовых наборов.

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«Продолжается работа с сетевыми супермаркетами, чтобы обеспечивать людей самым необходимым», — добавил Синегубов.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электроснабжение уже восстановили 90% абонентам на деоккупированных территориях Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов по итогам аппаратного совещания.".