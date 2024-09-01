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Знову лунають вибухи у Харкові

Події 19:31   01.09.2024
Оксана Якушко
Знову лунають вибухи у Харкові

Харків’яни знову чують вибухи. 

“У Харкові було чутно вибух! Будьте обережні!” – звернувся до городян мер Харкова Ігор Терехов.

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 19:31;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни знову чують вибухи. ".