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Снова раздаются взрывы в Харькове

Происшествия 19:31   01.09.2024
Оксана Якушко
Снова раздаются взрывы в Харькове

Харьковчане снова слышат взрывы. 

«В Харькове был слышен взрыв! Будьте осторожны!» — обратился к горожанам мэр Харькова Игорь Терехов.

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 19:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане снова слышат взрывы. ".