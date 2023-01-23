Ищут свидетелей ДТП: в поселке под Харьковом насмерть сбили пешехода (фото)
Полиция Харьковской области разыскивает свидетелей смертельного ДТП, которое случилось 28 декабря в поселке Коротич.
«28 декабря прошлого года около 19:00 недалеко от терминала «Новая Почта» в поселке Коротич Харьковского района водитель автомобиля «Daewoo Lanos» совершил наезд на 62-летнего пешехода. От полученных телесных повреждений мужчина погиб на месте», — сообщили об обстоятельствах ДТП в полиции.
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Свидетелей и очевидцев этого ДТП просят обращаться по телефону (099) 101 99 88 или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к следователю Наталии Буцкой.
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- • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 12:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковской области разыскивает свидетелей смертельного ДТП, которое случилось 28 декабря в поселке Коротич".