Ищут свидетелей ДТП: в поселке под Харьковом насмерть сбили пешехода (фото)

Полиция Харьковской области разыскивает свидетелей смертельного ДТП, которое случилось 28 декабря в поселке Коротич.

«28 декабря прошлого года около 19:00 недалеко от терминала «Новая Почта» в поселке Коротич Харьковского района водитель автомобиля «Daewoo Lanos» совершил наезд на 62-летнего пешехода. От полученных телесных повреждений мужчина погиб на месте», — сообщили об обстоятельствах ДТП в полиции.

Свидетелей и очевидцев этого ДТП просят обращаться по телефону (099) 101 99 88 или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к следователю Наталии Буцкой.