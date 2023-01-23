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Ищут свидетелей ДТП: в поселке под Харьковом насмерть сбили пешехода (фото)

Происшествия 12:02   23.01.2023
Оксана Горун
Ищут свидетелей ДТП: в поселке под Харьковом насмерть сбили пешехода (фото)

Полиция Харьковской области разыскивает свидетелей смертельного ДТП, которое случилось 28 декабря в поселке Коротич.

«28 декабря прошлого года около 19:00 недалеко от терминала «Новая Почта» в поселке Коротич Харьковского района водитель автомобиля «Daewoo Lanos» совершил наезд на 62-летнего пешехода. От полученных телесных повреждений мужчина погиб на месте», — сообщили об обстоятельствах ДТП в полиции.

ДТП в Коротиче 28 декабря 2022 2
Фото: ГУНП в Харьковской области

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    • ДТП в Коротиче 28 декабря 2022
    Фото: ГУНП в Харьковской области

    Свидетелей и очевидцев этого ДТП просят обращаться по телефону (099) 101 99 88 или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к следователю Наталии Буцкой.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 12:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковской области разыскивает свидетелей смертельного ДТП, которое случилось 28 декабря в поселке Коротич".