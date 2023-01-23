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Шукають свідків ДТП: у селищі під Харковом на смерть збили пішохода (фото)

Події 12:02   23.01.2023
Оксана Горун
Шукають свідків ДТП: у селищі під Харковом на смерть збили пішохода (фото)

Поліція Харківської області розшукує свідків смертельної ДТП, яка сталася 28 грудня у селищі Коротич.

“28 грудня минулого року близько 19:00 неподалік терміналу “Нова Пошта” у селищі Коротич Харківського району водій автомобіля “Daewoo Lanos” скоїв наїзд на 62-річного пішохода. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік загинув на місці”, – повідомили про обставини ДТП у поліції.

ДТП у Коротичі 28 грудня 2022 2

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    Свідків та очевидців цієї ДТП просять звертатися за телефоном (099) 101 99 88 або до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маяковського, 22 до слідчої Наталії Буцької.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 12:02;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківської області розшукує свідків смертельної ДТП, яка сталася 28 грудня у селищі Коротич".