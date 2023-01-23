Шукають свідків ДТП: у селищі під Харковом на смерть збили пішохода (фото)

Поліція Харківської області розшукує свідків смертельної ДТП, яка сталася 28 грудня у селищі Коротич.

“28 грудня минулого року близько 19:00 неподалік терміналу “Нова Пошта” у селищі Коротич Харківського району водій автомобіля “Daewoo Lanos” скоїв наїзд на 62-річного пішохода. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік загинув на місці”, – повідомили про обставини ДТП у поліції.

Свідків та очевидців цієї ДТП просять звертатися за телефоном (099) 101 99 88 або до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маяковського, 22 до слідчої Наталії Буцької.