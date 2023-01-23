Шукають свідків ДТП: у селищі під Харковом на смерть збили пішохода (фото)
Поліція Харківської області розшукує свідків смертельної ДТП, яка сталася 28 грудня у селищі Коротич.
“28 грудня минулого року близько 19:00 неподалік терміналу “Нова Пошта” у селищі Коротич Харківського району водій автомобіля “Daewoo Lanos” скоїв наїзд на 62-річного пішохода. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік загинув на місці”, – повідомили про обставини ДТП у поліції.
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Свідків та очевидців цієї ДТП просять звертатися за телефоном (099) 101 99 88 або до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маяковського, 22 до слідчої Наталії Буцької.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 12:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківської області розшукує свідків смертельної ДТП, яка сталася 28 грудня у селищі Коротич".