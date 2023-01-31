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Если будет наступление, оно не должно стать для нас неожиданным — Синегубов

Происшествия 17:50   31.01.2023
Елена Нагорная
Если будет наступление, оно не должно стать для нас неожиданным — Синегубов

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил в эфире национального телемарафона, что на данный момент наращивание военного присутствия врага не наблюдается, при этом в регионе готовятся к возможным маневрам армии РФ и усиливают обороноспособность.

«Что касается военного присутствия, то пока мы не наблюдаем его увеличения, однако мы готовы, поскольку враг может провести оперативно и быстро определенные военные маневры. Если будет наступление или попытка такого наступления, оно не должно стать для нас неожиданным. В таком ракурсе мы продолжаем подготовку обороноспособности нашей области по северу, северо-восточном направлении. Фактически, по всей линии государственной границы с агрессором. Это 315 километров. И мы усиливаем там фортификационные сооружения, оборудование для того, чтобы у врага не было ни единого шанса отбить утраченные им позиции осенью и весной этого года», — подчеркнул Синегубов.

Также, по его словам, сейчас власти готовят еще одну информационную волну для людей о возможности эвакуироваться с территорий, которые обстреливают захватчики.

«Эта эвакуация пока не является обязательной, однако мы готовы предоставить временное место проживания для внутренне перемещенных наших людей», — добавил председатель ХОВА.

Также в эфире телемарафона Синегубов заявил, что российские военные все чаще выбирают в качестве целей для ударов больницы, и именно по медучреждению, а не по жилой четырехтажке в центре Харькова хотел ударить враг вечером 29 января.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 января 2023 в 17:50;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил в эфире национального телемарафона, что на данный момент наращивание военного присутствия врага не наблюдается, при этом в регионе готовятся к возможным маневрам армии РФ и усиливают обороноспособность.".