Якщо буде наступ, він не має стати для нас неочікуваним – Синєгубов

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив в етері національного телемарафону, що наразі нарощування військової присутності ворога не спостерігається, при цьому в регіоні готуються до можливих маневрів армії РФ та посилюють обороноздатність.

“Щодо військової присутності, то наразі ми не спостерігаємо її збільшення, однак ми готові, оскільки ворог може провести оперативно та швидко певні маневри військові. Якщо буде наступ або спроба такого наступу, він не має стати для нас неочікуваним. У такому ракурсі ми продовжуємо підготовку обороноздатності нашої області по півночі, північно-східному напрямку. Фактично, по всій лінії державного кордону з агресором. Це 315 кілометрів. І ми посилюємо там фортифікаційні споруди, обладнання, інженерні військові обладнання для того, щоб у ворога не було жодного шансу відбити втрачені ним позиції восени та навесні цього року”, – наголосив Синєгубов.

Також, за його словами, наразі влада готує ще одну інформаційну хвилю для людей щодо можливості евакуюватися з територій, які обстрілюють загарбники.

“Ця евакуація наразі не є обов’язковою, однак ми готові надати тимчасове місце для проживання для внутрішньо переміщених наших людей”, – додав голова ХОВА.

Також в етері телемарафону Синєгубов заявив, що російські військові все частіше обирають цілями для ударів лікарні, і саме в медустанову, а не в житлову чотириповерхівку в центрі Харкова хотів влучити ворог увечері 29 січня.