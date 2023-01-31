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Под Харьковом устанавливают модульные дома для оставшихся без жилья

Общество 10:22   31.01.2023
Оксана Горун
Под Харьковом устанавливают модульные дома для оставшихся без жилья Фото: Елена Клименко/Суспільне Харків

Модульные дома собирают в Циркунах. Для начала планируют смонтировать 12 штук, сообщает «Суспільне».

Дома будут устанавливать не компактно — в виде городка, как когда-то сделали в Харькове — а по отдельности, во дворах людей, оставшихся без жилья. Сами конструкции Циркуновская громада получила в рамках международной помощи. В каждом таком доме может жить четыре человека. Внутри есть кровати, стол, печка для приготовления пищи и умывальник. А также — масляный обогреватель и емкость для воды.

12 домов — это хорошо, но критически мало, признает Циркуновский сельский голова Николай Сикаленко. По его подсчетам, жители громады нуждаются еще в 988 домах.

Модульные дома в Циркунах
Фото: Елена Клименко/Суспільне Харків

«12 домов — это ни о чем. У нас половина уничтоженного обстрелами жилья. Из трех тысяч частных домов полторы полностью разрушены», — сообщил Сикаленко.

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Как делить 12 домов между тысячами бездомных, будет решать специально созданная комиссия. Те, кто хочет жить в Циркунах — хотя бы в модульном доме на родных руинах — должны будут написать заявление об этом. А после — дождаться решения комиссии, кому достанется жилье. Сейчас конструкции собирают, а после начнут утеплять и заселять.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 января 2023 в 10:22;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Модульные дома собирают в Циркунах. Для начала планируют смонтировать 12 штук, сообщает «Суспільне»".