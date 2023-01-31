Под Харьковом устанавливают модульные дома для оставшихся без жилья
Модульные дома собирают в Циркунах. Для начала планируют смонтировать 12 штук, сообщает «Суспільне».
Дома будут устанавливать не компактно — в виде городка, как когда-то сделали в Харькове — а по отдельности, во дворах людей, оставшихся без жилья. Сами конструкции Циркуновская громада получила в рамках международной помощи. В каждом таком доме может жить четыре человека. Внутри есть кровати, стол, печка для приготовления пищи и умывальник. А также — масляный обогреватель и емкость для воды.
12 домов — это хорошо, но критически мало, признает Циркуновский сельский голова Николай Сикаленко. По его подсчетам, жители громады нуждаются еще в 988 домах.
«12 домов — это ни о чем. У нас половина уничтоженного обстрелами жилья. Из трех тысяч частных домов полторы полностью разрушены», — сообщил Сикаленко.
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Как делить 12 домов между тысячами бездомных, будет решать специально созданная комиссия. Те, кто хочет жить в Циркунах — хотя бы в модульном доме на родных руинах — должны будут написать заявление об этом. А после — дождаться решения комиссии, кому достанется жилье. Сейчас конструкции собирают, а после начнут утеплять и заселять.
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- • Дата публикации материала: 31 января 2023 в 10:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Модульные дома собирают в Циркунах. Для начала планируют смонтировать 12 штук, сообщает «Суспільне»".