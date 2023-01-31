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Під Харковом встановлюють модульні будинки для тих, хто залишився без житла

Суспільство 10:22   31.01.2023
Оксана Горун
Під Харковом встановлюють модульні будинки для тих, хто залишився без житла Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

Модульні будинки збирають у Циркунах. Для початку планують змонтувати 12 штук, повідомляє “Суспільне”.

Будинки встановлюватимуть не компактно – у вигляді містечка, як колись зробили в Харкові – а окремо, у дворах людей, які залишилися без житла. Самі конструкції Циркунівська громада отримала у межах міжнародної допомоги. У кожному такому будинку може жити чотири особи. Усередині є ліжка, стіл, пічка для приготування їжі та умивальник. А також – масляний обігрівач та ємність для води.

12 будинків – це добре, але критично мало, визнає Циркунівський сільський голова Микола Сікаленко. За його підрахунками, мешканці громади потребують ще 988 будинків.

Модульні будинки в Циркунах

“12 будинків – це ні про що. У нас половина знищеного обстрілами житла. З трьох тисяч приватних будинків півтори повністю зруйновані”, – повідомив Сікаленко.

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Як ділитимуть 12 будинків між тисячами безпритульних, вирішуватиме спеціально створена комісія. Ті, хто хоче жити в Циркунах – хоча б у модульному будинку на рідних руїнах, – мають написати заяву про це. А після – дочекатися рішення комісії, кому дістанеться житло. Зараз конструкції збирають, а потім почнуть утеплювати та заселяти.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2023 в 10:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Модульні будинки збирають у Циркунах. Для початку планують змонтувати 12 штук, повідомляє “Суспільне”".