Під Харковом встановлюють модульні будинки для тих, хто залишився без житла
Модульні будинки збирають у Циркунах. Для початку планують змонтувати 12 штук, повідомляє “Суспільне”.
Будинки встановлюватимуть не компактно – у вигляді містечка, як колись зробили в Харкові – а окремо, у дворах людей, які залишилися без житла. Самі конструкції Циркунівська громада отримала у межах міжнародної допомоги. У кожному такому будинку може жити чотири особи. Усередині є ліжка, стіл, пічка для приготування їжі та умивальник. А також – масляний обігрівач та ємність для води.
12 будинків – це добре, але критично мало, визнає Циркунівський сільський голова Микола Сікаленко. За його підрахунками, мешканці громади потребують ще 988 будинків.
“12 будинків – це ні про що. У нас половина знищеного обстрілами житла. З трьох тисяч приватних будинків півтори повністю зруйновані”, – повідомив Сікаленко.
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Як ділитимуть 12 будинків між тисячами безпритульних, вирішуватиме спеціально створена комісія. Ті, хто хоче жити в Циркунах – хоча б у модульному будинку на рідних руїнах, – мають написати заяву про це. А після – дочекатися рішення комісії, кому дістанеться житло. Зараз конструкції збирають, а потім почнуть утеплювати та заселяти.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2023 в 10:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Модульні будинки збирають у Циркунах. Для початку планують змонтувати 12 штук, повідомляє “Суспільне”".