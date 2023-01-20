Терехов повідомив про долю найзнаменитішої зруйнованої 16-поверхівки Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з жителями однієї з найбільш зруйнованих багатоповерхівок на Північній Салтівці.

Фото 16-поверхівки, що обрушилася на Північній Салтівці, облетіли інтернет, соцмережі та всі світові ЗМІ. До її руїн приїжджав Президент України Володимир Зеленський, посли та дипломати. Цей будинок став справжнім символом злочинів РФ, скоєних у Харкові. Що буде далі з цією будівлею, Ігор Терехов обговорив під час зустрічі з власниками квартир у ній. Згідно з експертними висновками, найбільш зруйнована частина багатоповерхівки відновленню не підлягає, зазначила пресслужба мерії.

“Фахівці підтвердили, що перший під’їзд будинку точно відновити не можна. Щодо другого під’їзду фахівці оцінюють його пошкодження у 65%, але після початку розбирання завалів рівень пошкодження конструкції може виявитися вищим”, – пояснив Терехов.

Наразі починати будувати нові будинки у Харкові неможливо, сказав мер.

“Починати будувати нові будинки будуть лише після закінчення війни, інакше це небезпечно. Утім, уже сьогодні міська влада активно працює над проєктною документацією та залученням інвестицій для масштабного відновлення міста. А тим, кому зараз ніде жити, мер запропонував тимчасово оселитися у гуртожитках”, – підсумували у пресслужбі міськради.