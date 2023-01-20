Терехов повідомив про долю найзнаменитішої зруйнованої 16-поверхівки Харкова
Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з жителями однієї з найбільш зруйнованих багатоповерхівок на Північній Салтівці.
Фото 16-поверхівки, що обрушилася на Північній Салтівці, облетіли інтернет, соцмережі та всі світові ЗМІ. До її руїн приїжджав Президент України Володимир Зеленський, посли та дипломати. Цей будинок став справжнім символом злочинів РФ, скоєних у Харкові. Що буде далі з цією будівлею, Ігор Терехов обговорив під час зустрічі з власниками квартир у ній. Згідно з експертними висновками, найбільш зруйнована частина багатоповерхівки відновленню не підлягає, зазначила пресслужба мерії.
“Фахівці підтвердили, що перший під’їзд будинку точно відновити не можна. Щодо другого під’їзду фахівці оцінюють його пошкодження у 65%, але після початку розбирання завалів рівень пошкодження конструкції може виявитися вищим”, – пояснив Терехов.
Наразі починати будувати нові будинки у Харкові неможливо, сказав мер.
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“Починати будувати нові будинки будуть лише після закінчення війни, інакше це небезпечно. Утім, уже сьогодні міська влада активно працює над проєктною документацією та залученням інвестицій для масштабного відновлення міста. А тим, кому зараз ніде жити, мер запропонував тимчасово оселитися у гуртожитках”, – підсумували у пресслужбі міськради.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 20:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з жителями однієї з найбільш зруйнованих багатоповерхівок на Північній Салтівці".