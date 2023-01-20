Live
  • Пятница 20.01.2023
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.52
    • 🟢

Терехов сообщил о судьбе самой знаменитой разрушенной многоэтажки Харькова

Общество 20:15   20.01.2023
Оксана Горун
Терехов сообщил о судьбе самой знаменитой разрушенной многоэтажки Харькова Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с жителями одной из самых разрушенных многоэтажек на Северной Салтовке.

Фото обрушившейся 16-этажки на Северной Салтовке облетели интернет, соцсети и все мировые СМИ. К ее руинам приезжал Президент Украины Владимир Зеленский, послы и дипломаты. Этот дом стал настоящим символом преступлений РФ, совершенных в Харькове. Что будет дальше в этим домом Игорь Терехов обсудил во время встречи с владельцами квартир в нем. Согласно экспертным выводам, наиболее разрушенная часть многоэтажки восстановлению не подлежит, отметила пресс-служба мэрии.

Терехов встретился с жителями разрушенного дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

«Специалисты подтвердили, что первый подъезд дома точно восстановить нельзя. Относительно второго подъезда специалисты оценивают его повреждения в 65%, но после начала разборки завалов уровень повреждения конструкции может оказаться выше», — пояснил Терехов.

Терехов встретился с жителями разрушенного дома в Харькове 2
Фото: Харьковский горсовет

Сейчас начинать строить новые дома в Харькове невозможно, сказал мэр.

  • Читайте также: Бесплатные горячие обеды в первый день получили 10 тысяч харьковчан — мэр

    • Разрушенная 16-этажка в Харькове на Северной Салтовке 2
    Фото: Харьковский горсовет

    «Начинать строить новые дома будут только после окончания войны, иначе это опасно. Впрочем, уже сегодня городские власти активно работают над проектной документацией и привлечением инвестиций для масштабного восстановления города. А тем, кому сейчас негде жить, мэр предложил временно поселиться в общежитиях», — подытожили в пресс-службе горсовета.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    17:00
    Терехов: пришлось много работать, чтобы возобновить электроснабжение Харькова
    11:13
    На Северной Салтовке в Харькове предлагают установить памятник
    11:48
    В Харькове 15 января в некоторых районах выключат свет — «Харьковоблэнерго»
    16:59
    Терехов сообщил, когда в Харькове начнут возвращать свет, тепло и подачу воды
    08:08
    По инфраструктуре: Терехов сообщил о двух прилетах в Индустриальном районе

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Терехов сообщил о судьбе самой знаменитой разрушенной многоэтажки Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 20:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с жителями одной из самых разрушенных многоэтажек на Северной Салтовке".