Терехов сообщил о судьбе самой знаменитой разрушенной многоэтажки Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с жителями одной из самых разрушенных многоэтажек на Северной Салтовке.

Фото обрушившейся 16-этажки на Северной Салтовке облетели интернет, соцсети и все мировые СМИ. К ее руинам приезжал Президент Украины Владимир Зеленский, послы и дипломаты. Этот дом стал настоящим символом преступлений РФ, совершенных в Харькове. Что будет дальше в этим домом Игорь Терехов обсудил во время встречи с владельцами квартир в нем. Согласно экспертным выводам, наиболее разрушенная часть многоэтажки восстановлению не подлежит, отметила пресс-служба мэрии.

«Специалисты подтвердили, что первый подъезд дома точно восстановить нельзя. Относительно второго подъезда специалисты оценивают его повреждения в 65%, но после начала разборки завалов уровень повреждения конструкции может оказаться выше», — пояснил Терехов.

Сейчас начинать строить новые дома в Харькове невозможно, сказал мэр.

«Начинать строить новые дома будут только после окончания войны, иначе это опасно. Впрочем, уже сегодня городские власти активно работают над проектной документацией и привлечением инвестиций для масштабного восстановления города. А тем, кому сейчас негде жить, мэр предложил временно поселиться в общежитиях», — подытожили в пресс-службе горсовета.