Терехов сообщил о судьбе самой знаменитой разрушенной многоэтажки Харькова
Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с жителями одной из самых разрушенных многоэтажек на Северной Салтовке.
Фото обрушившейся 16-этажки на Северной Салтовке облетели интернет, соцсети и все мировые СМИ. К ее руинам приезжал Президент Украины Владимир Зеленский, послы и дипломаты. Этот дом стал настоящим символом преступлений РФ, совершенных в Харькове. Что будет дальше в этим домом Игорь Терехов обсудил во время встречи с владельцами квартир в нем. Согласно экспертным выводам, наиболее разрушенная часть многоэтажки восстановлению не подлежит, отметила пресс-служба мэрии.
«Специалисты подтвердили, что первый подъезд дома точно восстановить нельзя. Относительно второго подъезда специалисты оценивают его повреждения в 65%, но после начала разборки завалов уровень повреждения конструкции может оказаться выше», — пояснил Терехов.
Сейчас начинать строить новые дома в Харькове невозможно, сказал мэр.
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«Начинать строить новые дома будут только после окончания войны, иначе это опасно. Впрочем, уже сегодня городские власти активно работают над проектной документацией и привлечением инвестиций для масштабного восстановления города. А тем, кому сейчас негде жить, мэр предложил временно поселиться в общежитиях», — подытожили в пресс-службе горсовета.
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- • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 20:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с жителями одной из самых разрушенных многоэтажек на Северной Салтовке".