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На Харьковщине вместо разбитых медучреждений установили модульные клиники

Общество 11:17   12.01.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине вместо разбитых медучреждений установили модульные клиники Фото: Министерство здравоохранения Украины

В деоккупированных населенных пунктах Харьковщины появились новые модульные клиники «первички». Местные медучреждения были уничтожены или сильно повреждены россиянами.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. Модульные клиники установили в селах Меловая и Оскол, а также в поселке Старый Салтов.

По данным Минздрава, новая модульная клиника в селе Меловая способна обслуживать около 600 пациентов. В клинике будут принимать врач и две медсестры. Круглосуточно на месте будет медсестра.

В амбулатории в селе Оскол будут принимать два врача. В общем заведение способно обслуживать почти 2 тысячи пациентов.

В поселке Старый Салтов в установленной мобильной клинике будут вести прием два врача. В частности, по графику будут принимать семейный врач и терапевт.

«Установленные модульные клиники готовы к работе в условиях блэкаутов. Медучреждения оборудованы генераторами для бесперебойного электропитания и вентиляторами, поддерживающими оптимальную температуру. Также они оснащены необходимыми удобствами, включая электричество, санитарные узлы, комнаты ожидания и т.д.», – говорится в сообщении.

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Фото: Министерство здравоохранения Украины

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 11:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированных населенных пунктах Харьковщины появились новые модульные клиники «первички». Местные медучреждения были уничтожены или сильно повреждены россиянами.".