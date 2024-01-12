На Харьковщине вместо разбитых медучреждений установили модульные клиники
В деоккупированных населенных пунктах Харьковщины появились новые модульные клиники «первички». Местные медучреждения были уничтожены или сильно повреждены россиянами.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. Модульные клиники установили в селах Меловая и Оскол, а также в поселке Старый Салтов.
По данным Минздрава, новая модульная клиника в селе Меловая способна обслуживать около 600 пациентов. В клинике будут принимать врач и две медсестры. Круглосуточно на месте будет медсестра.
В амбулатории в селе Оскол будут принимать два врача. В общем заведение способно обслуживать почти 2 тысячи пациентов.
В поселке Старый Салтов в установленной мобильной клинике будут вести прием два врача. В частности, по графику будут принимать семейный врач и терапевт.
«Установленные модульные клиники готовы к работе в условиях блэкаутов. Медучреждения оборудованы генераторами для бесперебойного электропитания и вентиляторами, поддерживающими оптимальную температуру. Также они оснащены необходимыми удобствами, включая электричество, санитарные узлы, комнаты ожидания и т.д.», – говорится в сообщении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: деоккупация, клиники, модульные, МОЗ, первичка, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 11:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированных населенных пунктах Харьковщины появились новые модульные клиники «первички». Местные медучреждения были уничтожены или сильно повреждены россиянами.".