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Два мобильных госпиталя приобрели для военных медиков Харьковщины (фото)

Общество 17:58   08.12.2023
Оксана Якушко

Мобильные госпитали для военных медиков Харьковщины располагают всем необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи и операций, рассказали в ХОВА.

В частности, мобильные госпитали оснащены медицинской техникой и инструментами, освещением и генераторами.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 17:58;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мобильные госпитали для военных медиков Харьковщины располагают всем необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи и операций, рассказали в ХОВА.".