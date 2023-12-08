Два мобильных госпиталя приобрели для военных медиков Харьковщины (фото)

Мобильные госпитали для военных медиков Харьковщины располагают всем необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи и операций, рассказали в ХОВА.

В частности, мобильные госпитали оснащены медицинской техникой и инструментами, освещением и генераторами.