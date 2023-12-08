Два мобильных госпиталя приобрели для военных медиков Харьковщины (фото)
Мобильные госпитали для военных медиков Харьковщины располагают всем необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи и операций, рассказали в ХОВА.
В частности, мобильные госпитали оснащены медицинской техникой и инструментами, освещением и генераторами.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: военный медик, мобильный госпиталь, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 17:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мобильные госпитали для военных медиков Харьковщины располагают всем необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи и операций, рассказали в ХОВА.".