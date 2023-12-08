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Два мобільні шпиталі придбали для військових медиків Харківщини (фото)

Суспільство 17:58   08.12.2023
Оксана Якушко

Мобільні шпиталі мають усе необхідне обладнання для надання першої медичної допомоги та операцій, розповіли в ХОВА.

Зокрема, мобільні шпиталі оснащені медичною технікою та інструментами, освітленням і генераторами.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 17:58;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мобільні шпиталі мають усе необхідне обладнання для надання першої медичної допомоги та операцій, розповіли в ХОВА.".