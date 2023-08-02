Около 50 тысяч. Война в Украине по масштабам ампутаций как Первая мировая

По оценкам экспертов по протезированию, количество ампутантов в Украине около 50 тысяч. Киевская благотворительная организация Houp Foundation оценивает количество серьезных ранений, вызванных войной, в 200 тысяч человек, и из них около 10% серьезных травм обычно нуждаются в ампутации, пишет издание The Wall Street Journal.

В феврале 19-летняя украинская военная Руслана Данилкина попала под обстрел у линии фронта в районе Запорожья. Ей осколками оторвало левую ногу выше колена. Она схватилась за отрезанную бедренную кость и наблюдала, как медики кладут ее отрезанную ногу в автомобиль, доставивший ее в больницу.

«Я держала кость в руках… Здесь и поняла, что это конец, что моя жизнь уже никогда не будет такой, как раньше», – рассказала Данилкина.

Данилкина одна из тех украинцев, которые потеряли одну или несколько конечностей с начала войны. Согласно ранее неизвестным оценкам протезных фирм, врачей и благотворительных организаций, искалеченных войной в Украине около 50 тысяч человек.

Фактическая цифра может быть еще выше, поскольку необходимо время для регистрации всех пациентов после прохождения ими процедуры. Некоторых ампутируют только через несколько недель или месяцев после ранения. А в условиях контрнаступления Киева война переходит в более жестокую фазу.

Для сравнения, во время Первой мировой войны примерно 67 тысячам немцев и 41 тысячам британцев пришлось сделать ампутацию, поскольку эта процедура часто была единственной доступной, чтобы предотвратить смерть. Менее 2 тысяч американских ветеранов из Афганистана и Ирака имели ампутации.

Украинское правительство не сразу ответило на просьбу прокомментировать эти цифры. Киев засекречивает точную статистику потерь, чтобы не деморализовать население. Но даже как примерная оценка, эта цифра в 50 тысяч, проливает свет на громадные человеческие потери из-за вторжения рф.

Немецкий Ottobock, крупнейший в мире производитель протезов, сотрудничающий с Киевом, чтобы помочь людям с ампутациями, оценивает количество ампутантов примерно в 50 тысяч на основе данных правительства и медицинских партнеров. Киевская благотворительная организация Houp Foundation оценивает количество серьезных ранений, вызванных войной, в 200 тысяч человек, и около 10% серьезных травм обычно нуждаются в ампутации.

Такие цифры отражают то, как рф ведет войну, активно применяя мины и артиллерию, ракеты и обстрелы беспилотников по солдатам и по гражданским.

«Мой дедушка основал нашу компанию в 1919 году, чтобы помогать… немецким солдатам, возвращавшимся с Первой мировой войны, раненым от артиллерийских обстрелов, потерявших руки, ноги или зрение — это именно то, что мы видим в Украине», — говорит Ганс. Георг Недер, глава Ottobock.

Данилкина перенесла 5 операций, прежде чем получила искусственную ногу от Ottobock с помощью благотворительного фонда Superhumans, находящегося во Львове.

С тех пор ей исполнилось 20 лет, и она документирует свое выздоровление в социальных сетях под ником Несокрушимая Руся. В понедельник она получила более сложную ногу под названием Genium X3, разработанную Ottobock совместно с американскими военными, которая позволяет пользователям легко подниматься по лестнице или даже ходить назад.

Денис Кривенко, 24-летний бывший металлург из Кропивницкого в Центральной Украине, был призван в прошлом году и потерял обе ноги и левую руку в бою за Бахмут в январе. До травмы у него был рост 1,85 м, но теперь его рост составляет 1,67 м на искусственных ногах.

И Кривенко, и Данилкина сейчас помогают другим людям с ампутациями. Активность в социальных сетях и выступления в СМИ превратили их в символы украинской стойкости.

Изготовление достаточного количества искусственных конечностей, некоторые из которых стоят более 50 тысяч евро (или 55 тысяч долларов), не является главной проблемой. Самая большая беда – дефицит экспертного персонала по уходу за людьми с ампутированными конечностями, каждому из которых нужен индивидуальный протез, говорит Недер.

Киев платит до 20 тысяч евро за каждого военного с ампутированными конечностями, но гражданским людям часто трудно позволить себе лечение. Ottobock предоставляет скидку украинцам и проводит бесплатное обучение для врачей и техников. Однако многие пациенты вынуждены полагаться на благотворительные организации, чтобы получить протезы.

До российского вторжения в Украине ежегодно проводили несколько тысяч ампутаций, но сейчас система здравоохранения перегружена, а многие пациенты ждут новую конечность больше года. Только во Львове за прошлый год врачи провели более 53 тысяч операций, сообщил Александр Кобзарев, руководитель сети центров медицинской реабилитации Unbroken.

Исполнительный директор Superhumans Ольга Руднева говорит, что ее фонд может принять около 50 человек с ампутированными конечностями ежемесячно.

Пациенты должны получить новые конечности не позднее чем через 90 дней после ампутации, чтобы избежать атрофии и других проблем, говорит Руднева, но многие ждут больше года. По ее словам, за маленькими детьми среди людей с ампутированными конечностями особенно трудно ухаживать, потому что они должны сменить несколько протезов, как повзрослеют.

7-летняя Александра Паскал потеряла ногу во время российских ракетных обстрелов вблизи Одессы в мае 2022 года. Ее мать Мария, которая частично потеряла слух при взрыве, говорит, что ее дочь просыпается ночью из-за фантомной боли в потерянной конечности — частое неврологическое явление у ампутированных.

Доктор Дженнифер Эрнст, руководитель отдела инновационной ампутационной медицины в университетской больнице Ганновера в Германии, специализируется на бионической хирургии, предусматривающей подключение нервов к протезам конечностей. Недавно она прооперировала солдата, потерявшего обе ноги во время нападения, в результате которого погибло все его подразделение.

Как и многие украинские пациенты, эвакуированные за границу после серьезной травмы, солдат имел устойчивую к антибиотикам бактериальную инфекцию, что заставило Эрнста удалить значительные куски ткани ноги. Несмотря на успехи (одному пациенту удалось спасти руку благодаря напечатанному на 3D принтере костному имплантату), она говорит, что большинству приходится ампутировать из-за прогрессирующих инфекций.

В прошлом году ее клиника госпитализировала 16-летнего парня, потерявшего руку, когда российская ракета попала в станцию киевского метро. В результате взрыва погибла его младшая сестра, но их мать получила только легкие ранения.

Из 100 солдат, раненых в пределах примерно 5 км от линии фронта, 36% получили очень тяжелые ранения, в то время как от 5% до 10% всех развернутых войск были убиты, по оценкам украинских военных, которыми поделились с группой военных хирургов США. Для сравнения, только от 1,3% до 2% американских войск, вовлеченных в последние конфликты, погибли во время боя.

Западные военные хирурги не видели таких травм и такого масштаба со времен Второй мировой войны, сказал доктор Аарон Эпштейн, глава Глобальной группы хирургической и медицинской поддержки бывших военных хирургов, обучающих украинских военных медиков.

Хотя артиллерия и ракеты были главными причинами ампутации в начале войны, немало больших потерь сейчас происходят от мин, установленных вдоль линии фронта протяженностью 965 км.

Бывший британский десантник, служивший в ВСУ, в июне потерял ногу при взрыве на мине. Ранее он был ранен в апреле прошлого года, через месяц после ухода воевать, когда российская крылатая ракета попала в штаб его части. Пять месяцев провел в украинских и британских госпиталях, но едва смог вернулся на южный фронт.

В июне его подразделение начало ночной рейд на российские силы, но понесло сокрушительные потери. Его команда провела ночь, скорчившись в подвале заброшенной школы, прежде чем атаковать снова. Они проезжали мимо уничтоженных танков Western Leopard, Humvee и БМП Bradley. Отрубленные конечности их товарищей лежали разбросанными по земле.

Солдаты использовали сломанные палки, чтобы пробиваться вперед и обнаружить скрытые мины. Устанавливая пулемет у заброшенного российского окопа, 28-летний парень наступил на противопехотную мину.

«Я закричал и упал в направлении движения, и мне удалось не наткнуться на еще одну мину», — сказал он.

Его эвакуировали в полевой госпиталь, где врачи спасли ему ногу, но отрезали большую часть левой стопы. По его словам, немало из его подразделений были госпитализированы после рейда. Большинство сопровождавших их военных погибли.

Теперь, ожидая лечения в США, он заявил, что намерен вернуться в свой полк — пусть даже инструктором.

«Эта война ужасная, и теперь я тоже искалечен… Но я не жалею об этом», — сказал он.