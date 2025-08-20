Взрыв на Харьковщине: 19-летний парень лишился руки
ЧП произошло вечером 18 августа в селе Волоховка Чугуевского района, сообщили в Центре координации противоминной деятельности.
19-летний парень нашел в поле неизвестный ВОП. В результате взрыва он получил тяжелые травмы: ампутацию правой руки и повреждение левой конечности. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.
В центре напомнили о высоком уровне минной опасности в регионе.
«В случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов немедленно обращайтесь на горячую линию 0800 33 10 40 или звоните по телефону 101, 102 или 112», — говорится в сообщении.
