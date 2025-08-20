Live
Взрыв на Харьковщине: 19-летний парень лишился руки

Происшествия 13:12   20.08.2025
Виктория Яковенко
ЧП произошло вечером 18 августа в селе Волоховка Чугуевского района, сообщили в Центре координации противоминной деятельности.

19-летний парень нашел в поле неизвестный ВОП. В результате взрыва он получил тяжелые травмы: ампутацию правой руки и повреждение левой конечности. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.

В центре напомнили о высоком уровне минной опасности в регионе.

«В случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов немедленно обращайтесь на горячую линию 0800 33 10 40 или звоните по телефону 101, 102 или 112», — говорится в сообщении.

Читайте также: «Противник вышел к крайним улицам и кварталам Купянска» – Машовец

