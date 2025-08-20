Вибух на Харківщині: 19-річному хлопцю відірвало руку
Фото: pixabay.com
НП сталася ввечері 18 серпня у селі Волохівка Чугуївського району, повідомили у Центрі координації протимінної діяльності.
19-річний хлопець знайшов у полі невідомий ВНП. Внаслідок вибуху він отримав важкі травми: ампутацію правої руки та пошкодження лівої кінцівки. Постраждалого у тяжкому стані шпиталізували.
У Центрі нагадали про високий рівень мінної небезпеки в регіоні.
«У разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів негайно звертайтеся на гарячу лінію 0800 33 10 40 або телефонуйте 101, 102 чи 112», – йдеться у повідомленні.
