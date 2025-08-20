“Противник вийшов до крайніх вулиць і кварталів Куп’янська” – Машовець
Оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець розповів, що росіяни продовжують активно штурмувати на Куп’янському напрямку, наразі вони прагнуть виконати одразу кілька завдань.
Насамперед ворог прагне просунутися на напрямку Вільшана-Петропавлівка, щоб вийти на східні околиці Куп’янська. Також ЗС РФ намагаються закріпитися у західній частині міста – раніше туди прорвалися штурмові групи росіян.
“Наразі, очевидно, вони зуміли утриматися в районі міського цвинтаря та АЗС “УкрАвтоГаз”, а також в районі вулиць Мечникова і Мічуріна, просунувшись до міста з півночі, вздовж річки Оскіл”, – уточнив Машовець.
Крім того, окупанти хочуть посилити свій прорив у районі Осколу на півдні від Куп’янська, пише аналітик.
“Таким чином, противник, по суті, вийшов своїми передовими підрозділами до кількох крайніх вулиць та кварталів Куп’янська, водночас, прагнучи охопити весь Куп’янський район оборони з півночі та північного заходу”, – наголосив Машовець.
Тим часом СОУ вже кілька разів контратакували на цій ділянці фронту – в районі вулиць Мечникова і Мічуріна їм все ж таки вдалося скоротити вклинення противника на кілька кварталів (до 150-200 метрів). Експерт наголосив: за останні дві доби на цьому напрямку було близько 15 боїв.
Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2025 в 09:25
