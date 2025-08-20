Live
«Противник вышел к крайним улицам и кварталам Купянска» – Машовец

Украина 09:25   20.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Противник вышел к крайним улицам и кварталам Купянска» – Машовец Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец рассказал, что россияне продолжают активно штурмовать на Купянском направлении, стремясь выполнить сразу несколько задач.

Прежде всего враг стремится продвинуться на направлении Ольшана-Петропавловка, чтобы выйти на восточные окраины Купянска. Также ВС РФ пытаются закрепиться в западной части города – ранее туда прорвались штурмовые группы россиян.

«На данный момент, очевидно они сумели удержаться в районе городского кладбища и АЗС «УкрАвтоГаз», а также в районе улиц Мечникова и Мичурина, продвинувшись к городу с севера, вдоль реки Оскол», – уточнил Машовец.

Кроме того, оккупанты хотят усилить свой прорыв в районе Оскола на юге от Купянска, пишет аналитик.

«Таким образом, противник, по сути, вышел своими передовыми подразделениями к нескольким крайним кварталам и улицам Купянска, одновременно, стремясь охватить весь Купянский район обороны с севера и северо-запада», – акцентировал Машовец.

Тем временем СОУ уже несколько раз контратаковали на этом участке фронта – в районе улиц Мечникова и Мичурина им все же удалось сократить вклинение противника на пару кварталов (до 150-200 метров). Эксперт акцентировал: за последние двое суток на этом направлении было около 15 боев.

Читайте также: По всей линии фронта было 175 боев – где наступала РФ на Харьковщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина
