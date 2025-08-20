«Противник вышел к крайним улицам и кварталам Купянска» – Машовец
Обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец рассказал, что россияне продолжают активно штурмовать на Купянском направлении, стремясь выполнить сразу несколько задач.
Прежде всего враг стремится продвинуться на направлении Ольшана-Петропавловка, чтобы выйти на восточные окраины Купянска. Также ВС РФ пытаются закрепиться в западной части города – ранее туда прорвались штурмовые группы россиян.
«На данный момент, очевидно они сумели удержаться в районе городского кладбища и АЗС «УкрАвтоГаз», а также в районе улиц Мечникова и Мичурина, продвинувшись к городу с севера, вдоль реки Оскол», – уточнил Машовец.
Кроме того, оккупанты хотят усилить свой прорыв в районе Оскола на юге от Купянска, пишет аналитик.
«Таким образом, противник, по сути, вышел своими передовыми подразделениями к нескольким крайним кварталам и улицам Купянска, одновременно, стремясь охватить весь Купянский район обороны с севера и северо-запада», – акцентировал Машовец.
Тем временем СОУ уже несколько раз контратаковали на этом участке фронта – в районе улиц Мечникова и Мичурина им все же удалось сократить вклинение противника на пару кварталов (до 150-200 метров). Эксперт акцентировал: за последние двое суток на этом направлении было около 15 боев.
