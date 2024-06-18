Була на городі. Жінці зі Слатине внаслідок удару КАБом відірвало ногу

О 15:24 окупанти вдарили КАБом по селищу Слатине Дергачівської громади Харківського району, повідомили у ХОВА.

«Постраждала 51-річна жінка. На момент обстрілу знаходилася на городі. Госпіталізована із травматичною ампутацією лівої гомілки», – розповіли в ХОВА,

В результаті обстрілу (попередньо КАБ) пошкоджені 5 житлових будинків та 3 господарчі споруди.

Нагадаємо, начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомляв про авіаудар по селищу Слатине. До цього, близько 15:00 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про пуски ворожих КАБів.