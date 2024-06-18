Була на городі. Жінці зі Слатине внаслідок удару КАБом відірвало ногу
О 15:24 окупанти вдарили КАБом по селищу Слатине Дергачівської громади Харківського району, повідомили у ХОВА.
«Постраждала 51-річна жінка. На момент обстрілу знаходилася на городі. Госпіталізована із травматичною ампутацією лівої гомілки», – розповіли в ХОВА,
В результаті обстрілу (попередньо КАБ) пошкоджені 5 житлових будинків та 3 господарчі споруди.
Нагадаємо, начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомляв про авіаудар по селищу Слатине. До цього, близько 15:00 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про пуски ворожих КАБів.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ампутация, жінка, КАБ, Слатино, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 17:15;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 15:24 окупанти вдарили КАБом по селищу Слатине Дергачівської громади Харківського району, повідомили у ХОВА.".