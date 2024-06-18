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Була на городі. Жінці зі Слатине внаслідок удару КАБом відірвало ногу

Події 17:15   18.06.2024
Оксана Якушко
Була на городі. Жінці зі Слатине внаслідок удару КАБом відірвало ногу

О 15:24 окупанти вдарили КАБом по селищу Слатине Дергачівської громади Харківського району, повідомили у ХОВА.

«Постраждала 51-річна жінка. На момент обстрілу знаходилася на городі. Госпіталізована із травматичною ампутацією лівої гомілки», – розповіли в ХОВА,

В результаті обстрілу (попередньо КАБ) пошкоджені 5 житлових будинків та 3 господарчі споруди.

Нагадаємо, начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомляв про авіаудар по селищу Слатине. До цього, близько 15:00 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про пуски ворожих КАБів.

Читайте також: Авіаудар по Харківщині: відомо про поранену жінку

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 17:15;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 15:24 окупанти вдарили КАБом по селищу Слатине Дергачівської громади Харківського району, повідомили у ХОВА.".