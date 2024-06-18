Была на огороде. Женщине из Слатино в результате удара КАБом оторвало ногу
В 15:24 оккупанты ударили КАБом по поселку Слатино Дергачевской громады Харьковского района, сообщили в ХОВА.
«Пострадала 51-летняя женщина. На момент обстрела находилась на огороде. Госпитализирована с травматической ампутацией левой голени», — рассказали в ХОВА,
В результате обстрела (предварительно КАБ) повреждены 5 жилых домов и 3 хозяйственные постройки.
Напомним, начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщал об авиаударе по поселку Слатино. До этого около 15:00 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о пусках вражеских КАБов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ампутация, жінка, женщина, КАБ, Слатино, хова;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 17:15;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 15:24 оккупанты ударили КАБом по поселку Слатино Дергачевской громады Харьковского района, сообщили в ХОВА.".