Была на огороде. Женщине из Слатино в результате удара КАБом оторвало ногу

В 15:24 оккупанты ударили КАБом по поселку Слатино Дергачевской громады Харьковского района, сообщили в ХОВА.

«Пострадала 51-летняя женщина. На момент обстрела находилась на огороде. Госпитализирована с травматической ампутацией левой голени», — рассказали в ХОВА,

В результате обстрела (предварительно КАБ) повреждены 5 жилых домов и 3 хозяйственные постройки.

Напомним, начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщал об авиаударе по поселку Слатино. До этого около 15:00 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о пусках вражеских КАБов.