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Была на огороде. Женщине из Слатино в результате удара КАБом оторвало ногу

Происшествия 17:15   18.06.2024
Оксана Якушко
Была на огороде. Женщине из Слатино в результате удара КАБом оторвало ногу

В 15:24 оккупанты ударили КАБом по поселку Слатино Дергачевской громады Харьковского района, сообщили в ХОВА.

«Пострадала 51-летняя женщина. На момент обстрела находилась на огороде. Госпитализирована с травматической ампутацией левой голени», — рассказали в ХОВА,

В результате обстрела (предварительно КАБ) повреждены 5 жилых домов и 3 хозяйственные постройки.

Напомним, начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщал об авиаударе по поселку Слатино. До этого около 15:00 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о пусках вражеских КАБов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 17:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 15:24 оккупанты ударили КАБом по поселку Слатино Дергачевской громады Харьковского района, сообщили в ХОВА.".