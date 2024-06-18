Армия РФ из авиации ударила по поселку на Харьковщине – Задоренко
18 июня россияне нанесли авиаудар по поселку Слатино.
«Есть поврежденные дома и административные здания. Информация о пострадавших устанавливается. Профильные службы работают на месте», – сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
Отметим, что около 15:00 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о пусках вражеских КАБов.
Быть в укрытиях из-за угрозы авиаударов призывал и Задоренко.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиация, задоренко, КАБ, Слатино, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 15:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 июня россияне нанесли авиаудар по поселку Слатино.".