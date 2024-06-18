Армия РФ из авиации ударила по поселку на Харьковщине – Задоренко

18 июня россияне нанесли авиаудар по поселку Слатино.

«Есть поврежденные дома и административные здания. Информация о пострадавших устанавливается. Профильные службы работают на месте», – сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Отметим, что около 15:00 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о пусках вражеских КАБов.

Быть в укрытиях из-за угрозы авиаударов призывал и Задоренко.