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Армия РФ из авиации ударила по поселку на Харьковщине – Задоренко

Происшествия 15:37   18.06.2024
Виктория Яковенко
Армия РФ из авиации ударила по поселку на Харьковщине – Задоренко

18 июня россияне нанесли авиаудар по поселку Слатино.

«Есть поврежденные дома и административные здания. Информация о пострадавших устанавливается. Профильные службы работают на месте», – сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Отметим, что около 15:00 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о пусках вражеских КАБов.

Быть в укрытиях из-за угрозы авиаударов призывал и Задоренко.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 15:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 июня россияне нанесли авиаудар по поселку Слатино.".