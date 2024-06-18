Армія РФ з авіації вдарила по селищу на Харківщині – Задоренко
18 червня росіяни завдали авіаудару по селищу Слатине.
«Є пошкоджені будинки та адміністративні будівлі. Інформація щодо постраждалих встановлюється. Профільні служби працюють на місці», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
Зазначимо, що близько 15:00 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про пуски ворожих КАБів.
Бути в укриттях через загрозу авіаударів закликав і Задоренко.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авиация, задоренко, КАБ, Слатино, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 15:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 червня росіяни завдали авіаудару по селищу Слатине.".