Армія РФ з авіації вдарила по селищу на Харківщині – Задоренко

18 червня росіяни завдали авіаудару по селищу Слатине.

«Є пошкоджені будинки та адміністративні будівлі. Інформація щодо постраждалих встановлюється. Профільні служби працюють на місці», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Зазначимо, що близько 15:00 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про пуски ворожих КАБів.

Бути в укриттях через загрозу авіаударів закликав і Задоренко.