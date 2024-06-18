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Армія РФ з авіації вдарила по селищу на Харківщині – Задоренко

Події 15:37   18.06.2024
Вікторія Яковенко
Армія РФ з авіації вдарила по селищу на Харківщині – Задоренко

18 червня росіяни завдали авіаудару по селищу Слатине.

«Є пошкоджені будинки та адміністративні будівлі. Інформація щодо постраждалих встановлюється. Профільні служби працюють на місці», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Зазначимо, що близько 15:00 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про пуски ворожих КАБів.

Бути в укриттях через загрозу авіаударів закликав і Задоренко.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 15:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 червня росіяни завдали авіаудару по селищу Слатине.".