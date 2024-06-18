Авиаудар по Харьковщине: известно о раненой женщине
Фото: пресс-служба ХОВА
В результате авиаудара по поселку Слатино ранение получила 51-летняя местная жительница.
Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко. Он добавил, что дополнительная информация еще устанавливается.
Напомним, начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщал об авиаударе по поселку Слатино. До этого около 15:00 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о пусках вражеских КАБов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: жінка, женщина, ранена, Слатино, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 15:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате авиаудара по поселку Слатино ранение получила 51-летняя местная жительница.".