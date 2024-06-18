Авіаудар по Харківщині: відомо про поранену жінку
Внаслідок авіудару по селищу Слатине поранення отримала 51-річна місцева мешканка.
Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко. Він додав, що додаткова інформація ще встановлюється.
Нагадаємо, начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомляв про авіаудар по селищу Слатине. До цього, близько 15:00 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про пуски ворожих КАБів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: жінка, ранена, Слатино, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 15:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок авіудару по селищу Слатине поранення отримала 51-річна місцева мешканка.".