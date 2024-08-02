Натрапив на вибухівку на городі: на Харківщині травмувався чоловік

2 серпня у селі Кам’янка Ізюмського району, пораючись на своєму городі, 50-річний чоловік наступив на невідомий вибуховий пристрій.

«В результаті вибуху він отримав мінно-вибухову травму у вигляді ампутації ступні. Він самостійно звернувся до лікарні, де наразі перебуває на лікуванні», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.