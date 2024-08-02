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Натрапив на вибухівку на городі: на Харківщині травмувався чоловік

Суспільство 16:53   02.08.2024
Вікторія Яковенко
Натрапив на вибухівку на городі: на Харківщині травмувався чоловік

2 серпня у селі Кам’янка Ізюмського району, пораючись на своєму городі, 50-річний чоловік наступив на невідомий вибуховий пристрій.

«В результаті вибуху він отримав мінно-вибухову травму у вигляді ампутації ступні. Він самостійно звернувся до лікарні, де наразі перебуває на лікуванні», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2024 в 16:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 серпня у селі Кам’янка Ізюмського району, пораючись на своєму городі, 50-річний чоловік наступив на невідомий вибуховий пристрій.".