Натрапив на вибухівку на городі: на Харківщині травмувався чоловік
2 серпня у селі Кам’янка Ізюмського району, пораючись на своєму городі, 50-річний чоловік наступив на невідомий вибуховий пристрій.
«В результаті вибуху він отримав мінно-вибухову травму у вигляді ампутації ступні. Він самостійно звернувся до лікарні, де наразі перебуває на лікуванні», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ампутация, ГСЧС, огород, подорвался, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2024 в 16:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 серпня у селі Кам’янка Ізюмського району, пораючись на своєму городі, 50-річний чоловік наступив на невідомий вибуховий пристрій.".