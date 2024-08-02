Наткнулся на взрывчатку на огороде: на Харьковщине травмировался мужчина

2 августа в селе Каменка Изюмского района, возясь на своем огороде, 50-летний мужчина наступил на неизвестное взрывное устройство.

«В результате взрыва он получил минно-взрывную травму в виде ампутации стопы. Он самостоятельно обратился в больницу, где находится на лечении», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.