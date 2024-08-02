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Наткнулся на взрывчатку на огороде: на Харьковщине травмировался мужчина

Общество 16:53   02.08.2024
Виктория Яковенко
Наткнулся на взрывчатку на огороде: на Харьковщине травмировался мужчина

2 августа в селе Каменка Изюмского района, возясь на своем огороде, 50-летний мужчина наступил на неизвестное взрывное устройство.

«В результате взрыва он получил минно-взрывную травму в виде ампутации стопы. Он самостоятельно обратился в больницу, где находится на лечении», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 августа 2024 в 16:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 августа в селе Каменка Изюмского района, возясь на своем огороде, 50-летний мужчина наступил на неизвестное взрывное устройство.".