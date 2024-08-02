Наткнулся на взрывчатку на огороде: на Харьковщине травмировался мужчина
2 августа в селе Каменка Изюмского района, возясь на своем огороде, 50-летний мужчина наступил на неизвестное взрывное устройство.
«В результате взрыва он получил минно-взрывную травму в виде ампутации стопы. Он самостоятельно обратился в больницу, где находится на лечении», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ампутация, ГСЧС, огород, подорвался, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2024 в 16:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 августа в селе Каменка Изюмского района, возясь на своем огороде, 50-летний мужчина наступил на неизвестное взрывное устройство.".