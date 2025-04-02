Взрывчатка сработала в руках: на Харьковщине мужчине провели ампутацию

В Изюме на Харьковщине мужчина принес домой взрывоопасный предмет, что привело к предсказуемым тяжелым последствиям.

Взрывчатка сдетонировала прямо в руках у своего нового хозяина. Подробности сообщили в ХОВА и ГСЧС.

«В г. Изюм 50-летний мужчина обнаружил неизвестный предмет, принес его домой и начал разбирать. Устройство сдетонировало. В результате взрыва мужчина получил тяжелую травму, в результате которой врачи провели ампутацию правой кисти», — написал в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили другой возраст пострадавшего — 63 года. По данным спасателей, ЧП случилось в частном доме. У мужчины — травматическая ампутация кисти. Обстоятельства еще выясняют.

И ХОВА, и ГСЧС призвали жителей региона не трогать неизвестные предметы, помнить о минной опасности и, обнаружив что-то подозрительное, вызывать специалистов по телефонам: 112, 101 или 102.