На Харківщині замість розбитих медзакладів встановили модульні клініки (фото)
У деокупованих населених пунктах Харківщини з’явилися нові модульні клініки «первинки». Місцеві медзаклади були знищені чи сильно пошкоджені росіянами.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України. Модульні клініки встановили у селах Мілова та Оскіл, а також у селищі Старий Салтів.
За даними МОЗ, нова модульна клініка у селі Мілова здатна обслуговувати близько 600 пацієнтів. У клініці прийматимуть лікар та дві медсестри. Цілодобово на місці перебуватиме медична сестра.
В амбулаторії у селі Оскіл прийматимуть два лікарі. Загалом заклад здатен обслуговувати майже 2 тисячі пацієнтів.
У селищі Старий Салтів у встановленій мобільній клініці вестимуть прийом два лікарі. Зокрема, за графіком прийматимуть сімейний лікар та терапевт.
«Встановлені модульні клініки також готові до роботи в умовах блекаутів. Медзаклади обладнані генераторами для безперебійного електроживлення та вентиляторами, які підтримують оптимальну температуру. Також вони оснащені необхідними зручностями, включаючи електрику, санітарні вузли, кімнати очікування тощо», – йдеться у повідомленні.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У деокупованих населених пунктах Харківщини з’явилися нові модульні клініки «первинки». Місцеві медзаклади були знищені чи сильно пошкоджені росіянами.".