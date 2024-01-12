Live
  • Сб 13.01.2024
    • Харків
  •   -14°С
  • USD 38
  • EUR 41.74

На Харківщині замість розбитих медзакладів встановили модульні клініки (фото)

Суспільство 11:17   12.01.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині замість розбитих медзакладів встановили модульні клініки (фото) Фото: Міністерство охорони здоров’я України

У деокупованих населених пунктах Харківщини з’явилися нові модульні клініки «первинки». Місцеві медзаклади були знищені чи сильно пошкоджені росіянами.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України. Модульні клініки встановили у селах Мілова та Оскіл, а також у селищі Старий Салтів.

За даними МОЗ, нова модульна клініка у селі Мілова здатна обслуговувати близько 600 пацієнтів. У клініці прийматимуть лікар та дві медсестри. Цілодобово на місці перебуватиме медична сестра.

В амбулаторії у селі Оскіл прийматимуть два лікарі. Загалом заклад здатен обслуговувати майже 2 тисячі пацієнтів.

У селищі Старий Салтів у встановленій мобільній клініці вестимуть прийом два лікарі. Зокрема, за графіком прийматимуть сімейний лікар та терапевт.

«Встановлені модульні клініки також готові до роботи в умовах блекаутів. Медзаклади обладнані генераторами для безперебійного електроживлення та вентиляторами, які підтримують оптимальну температуру. Також вони оснащені необхідними зручностями, включаючи електрику, санітарні вузли, кімнати очікування тощо», – йдеться у повідомленні.

04

03

02

01
Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Читайте також: Два мобільні шпиталі придбали для військових медиків Харківщини (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 12.01: Синєгубов про “наступ на Харків”, фронт, пожежа
Головні новини Харкова 12.01: Синєгубов про “наступ на Харків”, фронт, пожежа
12.01.2024, 23:01
Терехов подав декларацію: якими були статки мера Харкова у 2021 році
Терехов подав декларацію: якими були статки мера Харкова у 2021 році
11.01.2024, 20:47
Про ракетну небезпеку на Харківщині повідомили ПС, спостерігачі – про удари
Про ракетну небезпеку на Харківщині повідомили ПС, спостерігачі – про удари
12.01.2024, 22:51
Заплатили по $3 тис: трьох ухилянтів з Харкова піймали прикордонники (відео)
Заплатили по $3 тис: трьох ухилянтів з Харкова піймали прикордонники (відео)
12.01.2024, 15:58
Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Мельник
Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Мельник
12.01.2024, 22:32
На Харківщині – затишшя перед бурею: ворог готується наступати – Машовець
На Харківщині – затишшя перед бурею: ворог готується наступати – Машовець
12.01.2024, 09:07

Новини за темою:

14:56
«Кохання перемагає»: у деокупованій Балаклії одружилися 200 пар (фото)
12:52
Річниця деокупації Борової: у селищі згадали, як це було (відео)
14:01
Битва за Харків: Сирський анонсував показ фільму 1 жовтня і показав трейлер
19:09
Річницю деокупації відзначає прифронтова Ківшарівка на Харківщині (відео)
11:30
Тим, хто повернеться на Донбас після деокупації, доведеться “вижити” – ВПО

Ви читали новину: «На Харківщині замість розбитих медзакладів встановили модульні клініки (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 11:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У деокупованих населених пунктах Харківщини з’явилися нові модульні клініки «первинки». Місцеві медзаклади були знищені чи сильно пошкоджені росіянами.".