На Харківщині замість розбитих медзакладів встановили модульні клініки (фото)

У деокупованих населених пунктах Харківщини з’явилися нові модульні клініки «первинки». Місцеві медзаклади були знищені чи сильно пошкоджені росіянами.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України. Модульні клініки встановили у селах Мілова та Оскіл, а також у селищі Старий Салтів.

За даними МОЗ, нова модульна клініка у селі Мілова здатна обслуговувати близько 600 пацієнтів. У клініці прийматимуть лікар та дві медсестри. Цілодобово на місці перебуватиме медична сестра.

В амбулаторії у селі Оскіл прийматимуть два лікарі. Загалом заклад здатен обслуговувати майже 2 тисячі пацієнтів.

У селищі Старий Салтів у встановленій мобільній клініці вестимуть прийом два лікарі. Зокрема, за графіком прийматимуть сімейний лікар та терапевт.

«Встановлені модульні клініки також готові до роботи в умовах блекаутів. Медзаклади обладнані генераторами для безперебійного електроживлення та вентиляторами, які підтримують оптимальну температуру. Також вони оснащені необхідними зручностями, включаючи електрику, санітарні вузли, кімнати очікування тощо», – йдеться у повідомленні.