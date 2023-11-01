Модульні котельні в Ізюмі, що дають тепло в 33 будинки – заживили (фото)
Фото: АТ “Харківобленерго”
В деокупованому місті Ізюм на Харківщині підключили до електромережі 10 модульних котелень.
За даними АТ «Харківобленерго» армія РФ вщент розбила у місті центральну котельню, проте будівля місцевої підстанції вціліла.
«Її відремонтували, а ми у свою чергу змонтували саму підстанцію, встановивши наше електричне обладнання, зокрема два трансформатори потужністю по 250 кВА, та під’єднали модульні котельні до електромережі», – розповіли енергетики.
Наразі триває наладка роботи котельних, додали фахівці.
Раніше повідомлялося, що модульні котельні зможуть давати тепло в 33 будинки в Ізюмі, батареї мають нагрітися в 1300 квартирах.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ізюм, армия, запитали, котельные, модульные, рф, харківщина, Харьковоблэнерго, Энергетики;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В деокупованому місті Ізюм на Харківщині підключили до електромережі 10 модульних котелень.".