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Модульні котельні в Ізюмі, що дають тепло в 33 будинки – заживили (фото)

Суспільство 11:16   01.11.2023
Вікторія Яковенко
Модульні котельні в Ізюмі, що дають тепло в 33 будинки – заживили (фото) Фото: АТ “Харківобленерго”

В деокупованому місті Ізюм на Харківщині підключили до електромережі 10 модульних котелень.

За даними АТ «Харківобленерго» армія РФ вщент розбила у місті центральну котельню, проте будівля місцевої підстанції вціліла.

«Її відремонтували, а ми у свою чергу змонтували саму підстанцію, встановивши наше електричне обладнання, зокрема два трансформатори потужністю по 250 кВА, та під’єднали модульні котельні до електромережі», – розповіли енергетики.

Наразі триває наладка роботи котельних, додали фахівці.

Раніше повідомлялося, що модульні котельні зможуть давати тепло в 33 будинки в Ізюмі, батареї мають нагрітися в 1300 квартирах.

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Фото: АТ “Харківобленерго”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 11:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В деокупованому місті Ізюм на Харківщині підключили до електромережі 10 модульних котелень.".