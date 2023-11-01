Модульні котельні в Ізюмі, що дають тепло в 33 будинки – заживили (фото)

В деокупованому місті Ізюм на Харківщині підключили до електромережі 10 модульних котелень.

За даними АТ «Харківобленерго» армія РФ вщент розбила у місті центральну котельню, проте будівля місцевої підстанції вціліла.

«Її відремонтували, а ми у свою чергу змонтували саму підстанцію, встановивши наше електричне обладнання, зокрема два трансформатори потужністю по 250 кВА, та під’єднали модульні котельні до електромережі», – розповіли енергетики.

Наразі триває наладка роботи котельних, додали фахівці.

Раніше повідомлялося, що модульні котельні зможуть давати тепло в 33 будинки в Ізюмі, батареї мають нагрітися в 1300 квартирах.