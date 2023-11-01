Модульные котельные в Изюме, дающие тепло в 33 дома – запитали (фото)
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
В деоккупированном городе Изюм на Харьковщине подключили к электросети 10 модульных котельных.
По данным АО «Харьковоблэнерго» армия РФ полностью разбила в городе центральную котельную, однако здание местной подстанции уцелело.
«Ее отремонтировали, а мы в свою очередь смонтировали саму подстанцию, установив наше электрическое оборудование, в том числе два трансформатора мощностью по 250 кВА, и подключили модульные котельные к электросети», — рассказали энергетики.
Сейчас идет наладка работы котельных, добавили специалисты.
Энергетики отметили, что модульные котельные смогут давать тепло в 33 дома в Изюме, батареи должны нагреться в 1300 квартирах.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: армия, запитали, Изюм, котельные, модульные, рф, Харьковоблэнерго, харьковщина, Энергетики;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 11:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированном городе Изюм на Харьковщине подключили к электросети 10 модульных котельных.".