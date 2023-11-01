Модульные котельные в Изюме, дающие тепло в 33 дома – запитали (фото)

В деоккупированном городе Изюм на Харьковщине подключили к электросети 10 модульных котельных.

По данным АО «Харьковоблэнерго» армия РФ полностью разбила в городе центральную котельную, однако здание местной подстанции уцелело.

«Ее отремонтировали, а мы в свою очередь смонтировали саму подстанцию, установив наше электрическое оборудование, в том числе два трансформатора мощностью по 250 кВА, и подключили модульные котельные к электросети», — рассказали энергетики.

Сейчас идет наладка работы котельных, добавили специалисты.

Энергетики отметили, что модульные котельные смогут давать тепло в 33 дома в Изюме, батареи должны нагреться в 1300 квартирах.