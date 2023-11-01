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Модульные котельные в Изюме, дающие тепло в 33 дома – запитали (фото)

Общество 11:16   01.11.2023
Виктория Яковенко
Модульные котельные в Изюме, дающие тепло в 33 дома – запитали (фото) Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В деоккупированном городе Изюм на Харьковщине подключили к электросети 10 модульных котельных.

По данным АО «Харьковоблэнерго» армия РФ полностью разбила в городе центральную котельную, однако здание местной подстанции уцелело.

«Ее отремонтировали, а мы в свою очередь смонтировали саму подстанцию, установив наше электрическое оборудование, в том числе два трансформатора мощностью по 250 кВА, и подключили модульные котельные к электросети», — рассказали энергетики.

Сейчас идет наладка работы котельных, добавили специалисты.

Энергетики отметили, что модульные котельные смогут давать тепло в 33 дома в Изюме, батареи должны нагреться в 1300 квартирах.

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Фото: АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 11:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированном городе Изюм на Харьковщине подключили к электросети 10 модульных котельных.".