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Спасатели помогли «скорой» на Харьковщине поднять раненого по снежному склону

Происшествия 10:41   01.02.2023
Оксана Горун
Спасатели помогли «скорой» на Харьковщине поднять раненого по снежному склону

Спасательную операцию провели утром в Купянске на Харьковщине после очередного российского обстрела.

«1 февраля около 07:20 произошел вражеский обстрел частного сектора в г. Купянске. Один из снарядов попал в частный дом по ул. Кавказ. В результате взрыва жилой дом претерпел разрушения. Повреждена одна из наружных стен и крыша. Ранен 60-летний хозяин дома, который находился во дворе. Он получил осколочное ранение брюшной полости», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели и "скорая" транспортируют раненого в Купянске 2

На месте оказалось, что добраться прямо к дому «скорая» не может. Поэтому раненого пришлось транспортировать на носилках, поднимая по заснеженному склону.

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«После стабилизации раненого спасатели помогли медикам транспортировать его в карету скорой. Предстояло проделать путь вверх длиной в 150 м по заснеженному крутому склону правого берега реки Оскол. Спасательная операция продолжалась около 20 минут», — проинформировали в ГСЧС.

Спасатели и "скорая" транспортируют раненого в Купянске 3

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 10:41;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасательную операцию провели утром в Купянске на Харьковщине после очередного российского обстрела".