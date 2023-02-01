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Армия РФ утром обстреляла Харьковщину, есть раненый — Синегубов

Происшествия 08:47   01.02.2023
Оксана Горун
Армия РФ утром обстреляла Харьковщину, есть раненый — Синегубов Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что вражескому обстрелу подвергся Купянск.

«Сегодня в 7:30 утра враг в очередной раз обстрелял Купянск. В результате обстрела получил осколочное ранение и был госпитализирован 60-летний мужчина», — написал Синегубов в telegram.

Также начальник ХОВА прояснил информацию Генштаба относительно ракетных ударов, которые были нанесены за сутки по Харьковской области.

«Вчера зафиксированы удары, предварительно двумя ракетами С-300, по селу Шиповатое Купянского района. Ракеты попали в землю рядом с Домом культуры. Обошлось без пострадавших», — уточнил Синегубов.

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В целом за сутки под обстрелами были приграничные населенные пункты в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах области. В Двуречной выбиты окна в одном из зданий ГСЧС и поврежден автомобиль спасателей.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 08:47;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что вражескому обстрелу подвергся Купянск".