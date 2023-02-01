Армия РФ утром обстреляла Харьковщину, есть раненый — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что вражескому обстрелу подвергся Купянск.
«Сегодня в 7:30 утра враг в очередной раз обстрелял Купянск. В результате обстрела получил осколочное ранение и был госпитализирован 60-летний мужчина», — написал Синегубов в telegram.
Также начальник ХОВА прояснил информацию Генштаба относительно ракетных ударов, которые были нанесены за сутки по Харьковской области.
«Вчера зафиксированы удары, предварительно двумя ракетами С-300, по селу Шиповатое Купянского района. Ракеты попали в землю рядом с Домом культуры. Обошлось без пострадавших», — уточнил Синегубов.
Читайте также: Снаряд ударил у дома культуры на Харьковщине
В целом за сутки под обстрелами были приграничные населенные пункты в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах области. В Двуречной выбиты окна в одном из зданий ГСЧС и поврежден автомобиль спасателей.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Армия РФ утром обстреляла Харьковщину, есть раненый — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 08:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что вражескому обстрелу подвергся Купянск".