Армія РФ вранці обстріляла Харківщину, є поранений – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що ворожого обстрілу зазнав Куп’янськ.
“Сьогодні о 7:30 ранку ворог вкотре обстріляв Куп’янськ. Внаслідок обстрілу отримав осколкове поранення та був госпіталізований 60-річний чоловік”, – написав Синєгубов у Телеграмі.
Також начальник ХОВА прояснив інформацію Генштабу щодо ракетних ударів, яких було завдано за добу по Харківській області.
“Вчора зафіксовано удари, попередньо 2 ракетами С-300, по селу Шипувате Куп’янського району. Ракети влучили в землю поруч з Будинком культури. Обійшлося без постраждалих”, – уточнив Синєгубов.
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Загалом за добу під обстрілом були прикордонні населені пункти у Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах області. У Дворічній вибиті вікна в одній із будівель ДСНС та пошкоджено автомобіль рятувальників.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2023 в 08:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що ворожого обстрілу зазнав Куп’янськ".