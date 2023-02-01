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Армія РФ вранці обстріляла Харківщину, є поранений – Синєгубов

Події 08:47   01.02.2023
Оксана Горун
Армія РФ вранці обстріляла Харківщину, є поранений – Синєгубов Фото: Телеграм Олега Синєгубова

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що ворожого обстрілу зазнав Куп’янськ.

“Сьогодні о 7:30 ранку ворог вкотре обстріляв Куп’янськ. Внаслідок обстрілу отримав осколкове поранення та був госпіталізований 60-річний чоловік”, – написав Синєгубов у Телеграмі.

Також начальник ХОВА прояснив інформацію Генштабу щодо ракетних ударів, яких було завдано за добу по Харківській області.

“Вчора зафіксовано удари, попередньо 2 ракетами С-300, по селу Шипувате Куп’янського району. Ракети влучили в землю поруч з Будинком культури. Обійшлося без постраждалих”, – уточнив Синєгубов.

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Загалом за добу під обстрілом були прикордонні населені пункти у Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах області. У Дворічній вибиті вікна в одній із будівель ДСНС та пошкоджено автомобіль рятувальників.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2023 в 08:47;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що ворожого обстрілу зазнав Куп’янськ".