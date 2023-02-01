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Громадянська інфраструктура Харківщини зазнала важких обстрілів – Генштаб

Події 07:17   01.02.2023
Оксана Горун
Громадянська інфраструктура Харківщини зазнала важких обстрілів – Генштаб

Генштаб ЗСУ перерахував Харківську область серед регіонів, по яких ворог завдавав ударів ракетами та з РСЗВ.

Окупанти, протягом минулої доби, завдали 5 авіаційних та 6 ракетних ударів. Здійснили понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ураження зазнала цивільна інфраструктура населених пунктів Сумської, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей“, – повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ на 6:00 1 лютого.

Крім того, ворог продовжив обстрілювати населені пункти області з мінометів та артилерії.

“Обстріляно райони населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Огірцеве, Вовчанськ, Стариця і Бударки на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ в районах Іванівки, Куп’янська, Кислівки й Котлярівки”, – перерахували до ГШ.

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Обстава на Слобожанському напрямку, за інформацією командування ЗСУ, залишається без змін. Наступальних угруповань противника не виявили. Наразі ворог продовжує наступати на чотирьох напрямках в Україні: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському. Скрізь зазнає суттєвих втрат.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2023 в 07:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ перерахував Харківську область серед регіонів, по яких ворог завдавав ударів ракетами та з РСЗВ".