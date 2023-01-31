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Розбір завалів ураженого ракетою будинку в центрі Харкова. День другий (фото)

Події 20:46   31.01.2023
Олена Нагорна
Розбір завалів ураженого ракетою будинку в центрі Харкова. День другий (фото)

Завершився другий день розбору завалів чотириповерхового будинку на вулиці Мироносицькій у Харкові, в який 29 січня влучила російська ракета.

“Рятувальникам вдалось демонтувати більшу частину аварійних конструкцій, розчистити значну часину завалів будівельного сміття, під яким на рівні 4-го поверху були виявлені фрагменти тіла загиблої”, – повідомляють у Facebook облуправління ДСНС.

На місці працювали верхолази, рятувальники, важка інженерна та комунальна техніка. Загалом – 22 надзвичайники та 7 одиниць техніки.

Зазначається, що роботи продовжаться завтра, 1 лютого.


Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області

Нагадаємо, що будинок у центрі Харкова потрапив під удар ракетою С-300 близько 22:55 29 січня. Було зруйновано дах та квартири на верхніх поверхах. 85-річна жінка загинула і ще троє людей постраждали. 15 мешканців евакуювали. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, ціллю окупантів була лікарня, а не будинок. У вцілілій частині чотириповерхівки вже відновили водо-, електро- та теплопостачання. Попередньо, будинок підлягає відновленню.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2023 в 20:46;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завершився другий день розбору завалів чотириповерхового будинку на вулиці Мироносицькій у Харкові, в який 29 січня влучила російська ракета.".