Розбір завалів ураженого ракетою будинку в центрі Харкова. День другий (фото)

Завершився другий день розбору завалів чотириповерхового будинку на вулиці Мироносицькій у Харкові, в який 29 січня влучила російська ракета.

“Рятувальникам вдалось демонтувати більшу частину аварійних конструкцій, розчистити значну часину завалів будівельного сміття, під яким на рівні 4-го поверху були виявлені фрагменти тіла загиблої”, – повідомляють у Facebook облуправління ДСНС.

На місці працювали верхолази, рятувальники, важка інженерна та комунальна техніка. Загалом – 22 надзвичайники та 7 одиниць техніки.

Зазначається, що роботи продовжаться завтра, 1 лютого.



Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області

Нагадаємо, що будинок у центрі Харкова потрапив під удар ракетою С-300 близько 22:55 29 січня. Було зруйновано дах та квартири на верхніх поверхах. 85-річна жінка загинула і ще троє людей постраждали. 15 мешканців евакуювали. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, ціллю окупантів була лікарня, а не будинок. У вцілілій частині чотириповерхівки вже відновили водо-, електро- та теплопостачання. Попередньо, будинок підлягає відновленню.