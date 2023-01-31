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Разбор завалов пораженного ракетой дома в центре Харькова. День второй (фото)

Происшествия 20:46   31.01.2023
Елена Нагорная
Разбор завалов пораженного ракетой дома в центре Харькова. День второй (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Завершился второй день разбора завалов четырехэтажного дома на улице Мироносицкой в Харькове, в который 29 января попала российская ракета.

«Спасателям удалось демонтировать большую часть аварийных конструкций, расчистить значительную часть завалов строительного мусора, под которым на уровне 4-го этажа были обнаружены фрагменты тела погибшей», — сообщают в Facebook облуправления ГСЧС.

На месте работали верхолазы, спасатели, тяжелая инженерная и коммунальная техника. В целом — 22 чрезвычайника и 7 единиц техники.

Отмечается, что работы продолжатся завтра, 1 февраля.


Фото: ГУ ДСНС Украины в Харьковской области

Напомним, что дом в центре Харькова попал под удар ракетой С-300 около 22:55 29 января. Были разрушены крыша и квартиры на верхних этажах. 85-летняя женщина погибла и еще три человека пострадали. 15 жильцов эвакуировали. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, целью оккупантов была больница, а не дом. В уцелевшей части четырехэтажки уже восстановили водо-, электро- и теплоснабжение. Предварительно, дом подлежит восстановлению.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 января 2023 в 20:46;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завершился второй день разбора завалов четырехэтажного дома на улице Мироносицкой в Харькове, в который 29 января попала российская ракета.".