Разбор завалов пораженного ракетой дома в центре Харькова. День второй (фото)
Завершился второй день разбора завалов четырехэтажного дома на улице Мироносицкой в Харькове, в который 29 января попала российская ракета.
«Спасателям удалось демонтировать большую часть аварийных конструкций, расчистить значительную часть завалов строительного мусора, под которым на уровне 4-го этажа были обнаружены фрагменты тела погибшей», — сообщают в Facebook облуправления ГСЧС.
На месте работали верхолазы, спасатели, тяжелая инженерная и коммунальная техника. В целом — 22 чрезвычайника и 7 единиц техники.
Отмечается, что работы продолжатся завтра, 1 февраля.
Фото: ГУ ДСНС Украины в Харьковской области
Напомним, что дом в центре Харькова попал под удар ракетой С-300 около 22:55 29 января. Были разрушены крыша и квартиры на верхних этажах. 85-летняя женщина погибла и еще три человека пострадали. 15 жильцов эвакуировали. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, целью оккупантов была больница, а не дом. В уцелевшей части четырехэтажки уже восстановили водо-, электро- и теплоснабжение. Предварительно, дом подлежит восстановлению.
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- • Дата публикации материала: 31 января 2023 в 20:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завершился второй день разбора завалов четырехэтажного дома на улице Мироносицкой в Харькове, в который 29 января попала российская ракета.".