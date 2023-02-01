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Гражданская инфраструктура Харьковщины подверглась тяжелым обстрелам — Генштаб

Происшествия 07:17   01.02.2023
Оксана Горун
Гражданская инфраструктура Харьковщины подверглась тяжелым обстрелам — Генштаб

Генштаб ВСУ перечислил Харьковскую область среди регионов, по которым враг наносил удары ракетами и из РСЗО.

«Оккупанты, за прошедшие сутки, нанесли 5 авиационных и 6 ракетных ударов. Совершили более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Поражение потерпела гражданская инфраструктура населенных пунктов Сумской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областей», — сообщили в сводке Генштаба ВСУ на 6:00 1 февраля.

Кроме того, враг продолжил обстреливать населенные пункты области из минометов и артиллерии.

«Обстреляны районы населенных Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Огурцово, Волчанск, Старица и Бударки Харьковской области. На Купянском направлении враг обстрелял позиции наших войск в районах Ивановки, Купянска, Кисловки и Котляровки», — перечислили в ГШ.

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Обстановка на Слобожанском направлении, по информации командования ВСУ, остается без изменений. Наступательных группировок противника не выявили. На данный момент враг продолжает наступать на четырех направлениях в Украине: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Везде несет существенные потери.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 07:17;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ перечислил Харьковскую область среди регионов, по которым враг наносил удары ракетами и из РСЗО".