Снаряд ударив біля будинку культури на Харківщині
У ДСНС повідомили про події минулої доби на Харківщині.
За даними рятувальників, пожеж через ворожі обстріли в регіоні не було. Але бійці ДСНС виїжджали на місце одного із “прильотів”.
“Один раз рятувальники перевіряли місця влучення ворожих снарядів у населених пунктах і з’ясовували наслідки. У Куп’янському районі, с. Шипувате, далекобійний снаряд влучив у землю біля будинку культури. Постраждалих немає. Пожежі не було. Від ДСНС залучалася одна одиниця техніки та п’ять осіб особистого складу”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Також рятувальники вже другу добу продовжували розбирати завали будинку в Київському районі Харкова, по якому 29 січня вдарила ворожа ракета. Під руїнами шукали фрагменти тіла загиблої жінки. Також будівлю готують для подальших відновлювальних робіт.
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“На місці працювали верхолази, рятувальники, важка інженерна та комунальна техніка. Усього від ДСНС: 22 особи особового складу ДСНС та 7 одиниць рятувальної техніки. Рятувальникам вдалося демонтувати більшу частину аварійних конструкцій, розчистити значну частину завалів будівельного сміття, під яким на рівні четвертого поверху було виявлено фрагменти тіла загиблої”, – повідомили в ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2023 в 07:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили про події минулої доби на Харківщині".