Снаряд ударив біля будинку культури на Харківщині

У ДСНС повідомили про події минулої доби на Харківщині.

За даними рятувальників, пожеж через ворожі обстріли в регіоні не було. Але бійці ДСНС виїжджали на місце одного із “прильотів”.

“Один раз рятувальники перевіряли місця влучення ворожих снарядів у населених пунктах і з’ясовували наслідки. У Куп’янському районі, с. Шипувате, далекобійний снаряд влучив у землю біля будинку культури. Постраждалих немає. Пожежі не було. Від ДСНС залучалася одна одиниця техніки та п’ять осіб особистого складу”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також рятувальники вже другу добу продовжували розбирати завали будинку в Київському районі Харкова, по якому 29 січня вдарила ворожа ракета. Під руїнами шукали фрагменти тіла загиблої жінки. Також будівлю готують для подальших відновлювальних робіт.

“На місці працювали верхолази, рятувальники, важка інженерна та комунальна техніка. Усього від ДСНС: 22 особи особового складу ДСНС та 7 одиниць рятувальної техніки. Рятувальникам вдалося демонтувати більшу частину аварійних конструкцій, розчистити значну частину завалів будівельного сміття, під яким на рівні четвертого поверху було виявлено фрагменти тіла загиблої”, – повідомили в ДСНС.