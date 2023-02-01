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Снаряд ударил у дома культуры на Харьковщине

Происшествия 07:46   01.02.2023
Оксана Горун
Снаряд ударил у дома культуры на Харьковщине Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В ГСЧС сообщили о происшествиях за минувшие сутки на Харьковщине.

По данным спасателей, пожаров из-за вражеских обстрелов в регионе не было. Но бойцы ГСЧС выезжали на место одного из «прилетов».

«Один раз спасатели проверяли места попадания вражеских снарядов в населенных пунктах и выясняли последствия. В Купянском районе, с. Шиповатое, дальнобойный снаряд попал в землю возле дома культуры. Пострадавших нет. Пожара не было. От ГСЧС привлекалась одна единица техники и пять человек личного состава», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также спасатели уже вторые сутки продолжали разбирать завалы дома в Киевском районе Харькова, по которому 29 января ударила вражеская ракета. Под руинами искали фрагменты тела погибшей женщины. Также здание готовят для дальнейших восстановительных работ.

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«На месте работали верхолазы, спасатели, тяжелая инженерная и коммунальная техника. Всего от ГСЧС: 22 человека личного состава ГСЧС и 7 единиц спасательной техники. Спасателям удалось демонтировать большую часть аварийных конструкций, расчистить значительную часть завалов строительного мусора, под которым на уровне четвертого этажа были обнаружены фрагменты тела погибшей», — сообщили в ГСЧС.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 07:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили о происшествиях за минувшие сутки на Харьковщине".