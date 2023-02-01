Снаряд ударил у дома культуры на Харьковщине
В ГСЧС сообщили о происшествиях за минувшие сутки на Харьковщине.
По данным спасателей, пожаров из-за вражеских обстрелов в регионе не было. Но бойцы ГСЧС выезжали на место одного из «прилетов».
«Один раз спасатели проверяли места попадания вражеских снарядов в населенных пунктах и выясняли последствия. В Купянском районе, с. Шиповатое, дальнобойный снаряд попал в землю возле дома культуры. Пострадавших нет. Пожара не было. От ГСЧС привлекалась одна единица техники и пять человек личного состава», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Также спасатели уже вторые сутки продолжали разбирать завалы дома в Киевском районе Харькова, по которому 29 января ударила вражеская ракета. Под руинами искали фрагменты тела погибшей женщины. Также здание готовят для дальнейших восстановительных работ.
Читайте также: Разбор завалов пораженного ракетой дома в центре Харькова. День второй (фото)
«На месте работали верхолазы, спасатели, тяжелая инженерная и коммунальная техника. Всего от ГСЧС: 22 человека личного состава ГСЧС и 7 единиц спасательной техники. Спасателям удалось демонтировать большую часть аварийных конструкций, расчистить значительную часть завалов строительного мусора, под которым на уровне четвертого этажа были обнаружены фрагменты тела погибшей», — сообщили в ГСЧС.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Снаряд ударил у дома культуры на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 07:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили о происшествиях за минувшие сутки на Харьковщине".