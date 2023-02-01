Снаряд ударил у дома культуры на Харьковщине

В ГСЧС сообщили о происшествиях за минувшие сутки на Харьковщине.

По данным спасателей, пожаров из-за вражеских обстрелов в регионе не было. Но бойцы ГСЧС выезжали на место одного из «прилетов».

«Один раз спасатели проверяли места попадания вражеских снарядов в населенных пунктах и выясняли последствия. В Купянском районе, с. Шиповатое, дальнобойный снаряд попал в землю возле дома культуры. Пострадавших нет. Пожара не было. От ГСЧС привлекалась одна единица техники и пять человек личного состава», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также спасатели уже вторые сутки продолжали разбирать завалы дома в Киевском районе Харькова, по которому 29 января ударила вражеская ракета. Под руинами искали фрагменты тела погибшей женщины. Также здание готовят для дальнейших восстановительных работ.

«На месте работали верхолазы, спасатели, тяжелая инженерная и коммунальная техника. Всего от ГСЧС: 22 человека личного состава ГСЧС и 7 единиц спасательной техники. Спасателям удалось демонтировать большую часть аварийных конструкций, расчистить значительную часть завалов строительного мусора, под которым на уровне четвертого этажа были обнаружены фрагменты тела погибшей», — сообщили в ГСЧС.