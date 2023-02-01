ДСНС допомогла “швидкій” на Харківщині підняти пораненого сніговим схилом

Рятувальну операцію провели вранці в Куп’янську на Харківщині після чергового російського обстрілу.

“1 лютого близько 07:20 стався ворожий обстріл приватного сектору у м. Куп’янську. Один зі снарядів потрапив у приватний будинок на вул. Кавказ. Внаслідок вибуху житловий будинок зазнав руйнацій. Пошкоджена одна із зовнішніх стін та дах. Поранено 60-річного господаря оселі, який перебував на дворі. Він отримав осколкове поранення черевної порожнини”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

На місці виявилося, що дістатися до будинку “швидка” не може. Тому пораненого довелося транспортувати на ношах, піднімаючи засніженим схилом.

“Після стабілізації пораненого рятувальники допомогли медикам транспортувати його в карету швидкої. Треба було пройти шлях вгору завдовжки 150 м засніженим крутим схилом правого берега річки Оскіл. Рятувальна операція тривала близько 20 хвилин”, — поінформували в ДСНС.