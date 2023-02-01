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ДСНС допомогла “швидкій” на Харківщині підняти пораненого сніговим схилом

Події 10:41   01.02.2023
Оксана Горун
ДСНС допомогла “швидкій” на Харківщині підняти пораненого сніговим схилом

Рятувальну операцію провели вранці в Куп’янську на Харківщині після чергового російського обстрілу.

“1 лютого близько 07:20 стався ворожий обстріл приватного сектору у м. Куп’янську. Один зі снарядів потрапив у приватний будинок на вул. Кавказ. Внаслідок вибуху житловий будинок зазнав руйнацій. Пошкоджена одна із зовнішніх стін та дах. Поранено 60-річного господаря оселі, який перебував на дворі. Він отримав осколкове поранення черевної порожнини”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники та "швидка" транспортують пораненого у Куп'янську 2

На місці виявилося, що дістатися до будинку “швидка” не може. Тому пораненого довелося транспортувати на ношах, піднімаючи засніженим схилом.

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“Після стабілізації пораненого рятувальники допомогли медикам транспортувати його в карету швидкої. Треба було пройти шлях вгору завдовжки 150 м засніженим крутим схилом правого берега річки Оскіл. Рятувальна операція тривала близько 20 хвилин”, — поінформували в ДСНС.

Рятувальники та "швидка" транспортують пораненого у Куп'янську 3

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2023 в 10:41;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальну операцію провели вранці в Куп’янську на Харківщині після чергового російського обстрілу".