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В харьковском метро поймали вора из Одессы — сводка полиции

Происшествия 07:36   01.02.2023
Оксана Горун
В харьковском метро поймали вора из Одессы — сводка полиции

Полицейские Харьковщины за сутки отреагировали на 887 сообщений от граждан о правонарушениях и помогли коллегам из Одессы в поимке подозреваемого.

«Во время несения службы на станции метро «Исторический музей» в вестибюле наряд полиции обнаружил 37-летнего мужчину, разыскиваемого полицией Одесчины за совершение краж», — сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

В опубликованной Тимошко сводке за сутки также есть информация о трех админпротоколах, которые составили полицейские на пьяных водителей в регионе. Продолжаются проверки на блокпостах и поиск вероятных диверсантов.

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«По подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставлены для проверки 6 человек. С целью недопущения попадания в населенные пункты нелегального оружия и наркотических веществ на блокпостах правоохранители совместно с военнослужащими проверили более 2903 транспортных средств», — отметил Тимошко.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 07:36;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские Харьковщины за сутки отреагировали на 887 сообщений от граждан о правонарушениях и помогли коллегам из Одессы в поимке подозреваемого".