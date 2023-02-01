В харьковском метро поймали вора из Одессы — сводка полиции

Полицейские Харьковщины за сутки отреагировали на 887 сообщений от граждан о правонарушениях и помогли коллегам из Одессы в поимке подозреваемого.

«Во время несения службы на станции метро «Исторический музей» в вестибюле наряд полиции обнаружил 37-летнего мужчину, разыскиваемого полицией Одесчины за совершение краж», — сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

В опубликованной Тимошко сводке за сутки также есть информация о трех админпротоколах, которые составили полицейские на пьяных водителей в регионе. Продолжаются проверки на блокпостах и поиск вероятных диверсантов.

«По подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставлены для проверки 6 человек. С целью недопущения попадания в населенные пункты нелегального оружия и наркотических веществ на блокпостах правоохранители совместно с военнослужащими проверили более 2903 транспортных средств», — отметил Тимошко.