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У харківському метро впіймали злодія з Одеси – зведення поліції

Події 07:36   01.02.2023
Оксана Горун
У харківському метро впіймали злодія з Одеси – зведення поліції

Поліціянти Харківщини за добу відреагували на 887 повідомлень від громадян про правопорушення та допомогли колегам з Одеси у затриманні підозрюваного.

“Під час несення служби на станції метро “Історичний музей” у вестибюлі наряд поліції виявив 37-річного чоловіка, якого розшукує поліція Одещини за скоєння крадіжок”, – повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

В опублікованому Тимошком зведенні за добу також є інформація про три адмінпротоколи, які склали поліціянти на п’яних водіїв у регіоні. Продовжуються перевірки на блокпостах та виявлення ймовірних диверсантів.

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“За підозрою в причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки шість осіб. З метою недопущення попадання до населених пунктів нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2903 транспортні засоби”, – зазначив Тимошко.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2023 в 07:36;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти Харківщини за добу відреагували на 887 повідомлень від громадян про правопорушення та допомогли колегам з Одеси у затриманні підозрюваного".