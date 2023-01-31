Зухвалого хулігана, який порізав колеса 150 авто на Салтівці, помістили в СІЗО
Чоловікові, який порізав колеса понад 150 автомобілів у Салтівському районі Харкова, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внести заставу.
Про це повідомив у Facebook начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.
Він також розповів подробиці викриття хулігана.
“Нічний злодій був помічений тиждень тому місцевим хлопцем – зловмисник в цей час різав колеса мікроавтобуса Volkswagen. Звісно ж, такі люди спілкуватись нормально не можуть, тому весь цей час ця “особа” – Роман погрожував хлопцю ножем. Оперативники карного розшуку, слідчі та прокурори оперативно зібрали докази. Слідчі вже провели обшук – вилучили ніж та одяг”, – зазначив Болвінов.
Також він висловив позицію, що чоловік має отримати максимальне покарання, оскільки у воєнний час зухвало шкодив людям у найбільш зруйнованому районі міста.
43-річний чоловік офіційно не працює, мав судимість і зараз є обвинувачуваним в іншій справі — за незаконне поводження зі зброєю. На суді харків’янин свою провину заперечував, передає “Суспільне Харків”.
“Я не різав ніякі шини. Що тоді сталося? На мене напали із погрозою для життя. Не різав я ніякі шини, на Тракторобудівників був на мене напад”, — сказав підозрюваний і додав, що оскаржуватиме запобіжний захід.
Раніше у поліції повідомили, що затримали 43-річного харків’янина, який порізав колеса понад 150 автомобілів у Салтівському районі. Хуліган переважно вночі виходив на вулицю і псував машини, припарковані біля багатоповерхівок.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2023 в 21:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловікові, який порізав колеса понад 150 автомобілів у Салтівському районі Харкова, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внести заставу.".