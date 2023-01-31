Дерзкого хулигана, порезавшего колеса 150 авто на Салтовке, отправили в СИЗО

Мужчине, который порезал колеса более 150 автомобилей в Салтовском районе Харькова, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внести залог.

Об этом сообщил в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Он также рассказал подробности разоблачения хулигана.

«Ночной вор был замечен неделю назад местным парнем — злоумышленник в это время резал колеса микроавтобуса Volkswagen. Конечно же, такие люди общаться нормально не могут, поэтому все это время эта «личность» — Роман угрожал парню ножом. Оперативники уголовного розыска, следователи и прокуроры оперативно собрали доказательства. Следователи уже провели обыск — изъяли нож и одежду», — отметил Болвинов.

Также он выразил позицию, что хулиган должен получить максимальное наказание, так как в военное время дерзко вредил людям в наиболее разрушенном и пострадавшем районе города.

43-летний мужчина официально не работает, имел судимость и сейчас является обвиняемым по другому делу — за незаконное обращение с оружием. На суде харьковчанин свою вину отрицал, передает «Суспільне Харків».

«Я не резал никакие шины. Что тогда произошло? На меня напали с угрозой для жизни. Не резал я никакие шины, на Тракторостроителей было на меня нападение», — сказал подозреваемый и добавил, что будет обжаловать меру пресечения.

Ранее в полиции сообщили, что задержали 43-летнего харьковчанина, который порезал колеса более 150 автомобилей в Салтовском районе. Хулиган преимущественно ночью выходил на улицу и портил машины, припаркованные возле многоэтажек.