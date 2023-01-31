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Повредил 150 авто на Салтовке: хулигана, резавшего колеса по ночам, поймали

Происшествия 19:24   31.01.2023
Елена Нагорная
Повредил 150 авто на Салтовке: хулигана, резавшего колеса по ночам, поймали

В Харькове полиция задержала мужчину, который порезал колеса более 150 автомобилей на Салтовке. Хулиган преимущественно ночью выходил на улицу и портил машины, припаркованные возле многоэтажек.

43-летнего харьковчанина правоохранители разоблачили во время отработки Салтовского района. Дома у мужчины во время обыска нашли орудие преступления, рассказали в облуправлении Нацполиции.

Следователи открыли уголовное производство по статье «хулиганство» УКУ, которая предусматривает до 7 лет тюрьмы.

Мужчине сообщили о подозрении и направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 января 2023 в 19:24;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове полиция задержала мужчину, который порезал колеса более 150 автомобилей на Салтовке. Хулиган преимущественно ночью выходил на улицу и портил машины, припаркованные возле многоэтажек.".