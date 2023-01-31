Повредил 150 авто на Салтовке: хулигана, резавшего колеса по ночам, поймали

В Харькове полиция задержала мужчину, который порезал колеса более 150 автомобилей на Салтовке. Хулиган преимущественно ночью выходил на улицу и портил машины, припаркованные возле многоэтажек.

43-летнего харьковчанина правоохранители разоблачили во время отработки Салтовского района. Дома у мужчины во время обыска нашли орудие преступления, рассказали в облуправлении Нацполиции.

Следователи открыли уголовное производство по статье «хулиганство» УКУ, которая предусматривает до 7 лет тюрьмы.

Мужчине сообщили о подозрении и направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области