Пошкодив 150 авто на Салтівці: хулігана, який ночами різав колеса, спіймали
У Харкові поліція затримала чоловіка, який порізав колеса понад 150 автомобілів на Салтівці. Хуліган переважно вночі виходив на вулицю і псував машини, припарковані біля багатоповерхівок.
43-річного харків’янина правоохоронці викрили під час відпрацювання Салтівського району. Вдома у чоловіка під час обшуку знайшли знаряддя злочину, розповіли в облуправлінні Нацполіції.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею “хуліганство” ККУ, яка передбачає до 7 років тюрми.
Чоловікові повідомили про підозру та направили в суд клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2023 в 19:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові поліція затримала чоловіка, який порізав колеса понад 150 автомобілів на Салтівці. Хуліган переважно вночі виходив на вулицю і псував машини, припарковані біля багатоповерхівок.".