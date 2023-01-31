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Пошкодив 150 авто на Салтівці: хулігана, який ночами різав колеса, спіймали

Події 19:24   31.01.2023
Олена Нагорна
Пошкодив 150 авто на Салтівці: хулігана, який ночами різав колеса, спіймали

У Харкові поліція затримала чоловіка, який порізав колеса понад 150 автомобілів на Салтівці. Хуліган переважно вночі виходив на вулицю і псував машини, припарковані біля багатоповерхівок.

43-річного харків’янина правоохоронці викрили під час відпрацювання Салтівського району. Вдома у чоловіка під час обшуку знайшли знаряддя злочину, розповіли в облуправлінні Нацполіції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею “хуліганство” ККУ, яка передбачає до 7 років тюрми.

Чоловікові повідомили про підозру та направили в суд клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2023 в 19:24;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові поліція затримала чоловіка, який порізав колеса понад 150 автомобілів на Салтівці. Хуліган переважно вночі виходив на вулицю і псував машини, припарковані біля багатоповерхівок.".