Пошкодив 150 авто на Салтівці: хулігана, який ночами різав колеса, спіймали

У Харкові поліція затримала чоловіка, який порізав колеса понад 150 автомобілів на Салтівці. Хуліган переважно вночі виходив на вулицю і псував машини, припарковані біля багатоповерхівок.

43-річного харків’янина правоохоронці викрили під час відпрацювання Салтівського району. Вдома у чоловіка під час обшуку знайшли знаряддя злочину, розповіли в облуправлінні Нацполіції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею “хуліганство” ККУ, яка передбачає до 7 років тюрми.

Чоловікові повідомили про підозру та направили в суд клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області