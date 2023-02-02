На Харьковщине утром ранены сотрудник ГСЧС и женщина — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что утром 2 февраля под обстрелы попали Купянск и село Кругляковка, в обоих случаях есть пострадавшие.

«Сегодня около 7:00 утра оккупанты снова обстреляли Купянск. Ранена женщина 67 лет. В селе Кругляковка Купянского района, в результате утреннего обстрела ранение получил 46-летний сотрудник ГСЧС. Также утром была обстреляна пгт Казачья Лопань, повреждено здание сельсовета. Предварительно, без пострадавших», — сообщил начальник ХОВА о событиях утра 2 февраля.

Синегубов также проинформировал, что враг в течение суток обстреливал Купянск, Волчанск, Стрелечью, Двуречную, Старицу, Огурцово и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

«Под огнем была в основном частная жилая застройка. Многие дома повреждены, выбиты окна, разрушены хозяйственные постройки», — отметил начальник ХОВА.