На Харьковщине утром ранены сотрудник ГСЧС и женщина — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что утром 2 февраля под обстрелы попали Купянск и село Кругляковка, в обоих случаях есть пострадавшие.
«Сегодня около 7:00 утра оккупанты снова обстреляли Купянск. Ранена женщина 67 лет. В селе Кругляковка Купянского района, в результате утреннего обстрела ранение получил 46-летний сотрудник ГСЧС. Также утром была обстреляна пгт Казачья Лопань, повреждено здание сельсовета. Предварительно, без пострадавших», — сообщил начальник ХОВА о событиях утра 2 февраля.
Синегубов также проинформировал, что враг в течение суток обстреливал Купянск, Волчанск, Стрелечью, Двуречную, Старицу, Огурцово и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.
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«Под огнем была в основном частная жилая застройка. Многие дома повреждены, выбиты окна, разрушены хозяйственные постройки», — отметил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 2 февраля 2023 в 08:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что утром 2 февраля под обстрелы попали Купянск и село Кругляковка, в обоих случаях есть пострадавшие".