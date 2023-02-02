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На Харьковщине утром ранены сотрудник ГСЧС и женщина — Синегубов

Происшествия 08:57   02.02.2023
Оксана Горун
На Харьковщине утром ранены сотрудник ГСЧС и женщина — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что утром 2 февраля под обстрелы попали Купянск и село Кругляковка, в обоих случаях есть пострадавшие. 

«Сегодня около 7:00 утра оккупанты снова обстреляли Купянск. Ранена женщина 67 лет. В селе Кругляковка Купянского района, в результате утреннего обстрела ранение получил 46-летний сотрудник ГСЧС. Также утром была обстреляна пгт Казачья Лопань, повреждено здание сельсовета. Предварительно, без пострадавших», — сообщил начальник ХОВА о событиях утра 2 февраля.

Синегубов также проинформировал, что враг в течение суток обстреливал Купянск, Волчанск, Стрелечью, Двуречную, Старицу, Огурцово и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

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«Под огнем была в основном частная жилая застройка. Многие дома повреждены, выбиты окна, разрушены хозяйственные постройки», — отметил начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 февраля 2023 в 08:57;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что утром 2 февраля под обстрелы попали Купянск и село Кругляковка, в обоих случаях есть пострадавшие".